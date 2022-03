Fedez è stato operato all’addome presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Al suo fianco, per assisterlo fisicamente e moralmente la moglie Chiara Ferragni e la madre Tatiana. Come sta il rapper? Cosa si sa sulla sua malattia?

Fedez operato all’addome

Martedì 22 marzo 2022, Fedez è stato operato al San Raffaele, famoso nosocomio del capoluogo lombardo. A lanciare la notizia è stato il Corriere della Sera e, poco dopo, Chiara Ferragni ha confermato l’avvenuto intervento. Stando a quanto sostiene Il Messaggero, Federico Lucia è ricoverato presso il reparto solventi e resterà in ospedale ancora qualche giorno. In queste ore, inoltre, si dovrà stabilire il percorso di cure che dovrà seguire.

La malattia di Fedez

Quando ha annunciato la malattia, Fedez non ha specificato il nome del male che l’ha colpito. Nelle ultime ore, però, qualcuno ipotizza che si possa trattare di un tumore all’addome. Altri, invece, credono che si possa trattare di sclerosi multipla. Al momento, è bene sottolinearlo, non sappiamo davvero quale sia la patologia contro cui sta lottando Federico. Il Messaggero sostiene che l’intervento a cui si è sottoposto “era stato pianificato“, motivo per cui non ci sarebbe stata un’urgenza di mezzo.

Eppure, pensando all’annuncio del rapper viene da pensare che la malattia sia piombata nella sua vita da un giorno all’altro.

Le ultime parole di Chiara Ferragni

Mentre Fedez è ricoverato in ospedale, la piccola Vittoria Ferragni ha compiuto un anno. I primi auguri sono arrivati dalla nonna Marina Di Guardo, poi anche Chiara ha pubblicato un post su Instagram. “Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo, perchè sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata“, ha scritto l’imprenditrice a didascalia di alcuni scatti di famiglia. Le stesse fotografie e la medesima dedica, poi, sono state condivide anche da Fedez.