X Factor 2022, chi è la finalista Beatrice Quinta

Palermitana classe 1999, questa sera tra i finalisti del talent show X Factor 2022 ci sarà Beatrice Quinta. Con lei: Tropea, Linda e i Santi Francesi. Ma scopriamo qualcosa di più sulla carriera e sulla partecipazione al programma della cantante siciliana.

Dai racconti scritti ai testi musicali

Da piccola scriveva racconti e, crescendo, ha trasformato la sua passione per la scrittura in uno strumento di lavoro insieme alla musica. Beatrice è una cantante pop, capace di accattivarsi l’interesse dei fan già solo con il suo aspetto, che la fa apparire forte e innovativa insieme: con quasi 70mila follower, su Instagram alterna pose stravaganti a primi piani sul palcoscenico. La sua personalità emerge anche nella sua musica e nella sua partecipazione a X Factor, dove si è messa in gioco sperimentando il vocoder e misurandosi con un elettropop.

Voluta fortemente da Dargen D’Amico

Vivendo il mondo della musica a trecentosessanta gradi – tra esibizioni e composizioni di testi, passando per la produzione di top line per dj di tutta Europa –, a scommettere da subito su Beatrice è stato Dargen D’Amico, che ha fatto per lei il suo primo switch come giudice del talent di Sky. Si era presentata alle audizioni con un suo inedito dal titolo $e$$o, passando alla fase di Bootcamp senza l’approvazione di Rkomi.

Stasera per l’ultima volta sul campo a X Factor, a lottare per la vittoria.