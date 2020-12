Il mondo di internet è abitato da celebrity che fanno tendenza e anche per la stagione 2020-21 non hanno certamente deluso. Sia nelle occasioni importanti, nei telefilm, sia tra le mura di casa, hanno saputo ispirare i propri follower con i loro look.

Scopriamo le celebrity che hanno fatto tendenza con i loro outfit.

I look delle celebrity di tendenza

Fortunatamente ad alleggerire questo 2020 ci hanno pensato le celebrity che, con i loro look, ci hanno dato l’ispirazione giusta per personalizzare il nostro guardaroba. Ma chi sono le star che hanno fatto più tendenza?

Le Royal ladies

Tra serie tv e realtà, la Famiglia Reale ha fatto molto parlare di sé in questo 2020. Due in particolare, sono le donne che hanno dettato le tendenze in fatto di moda bon ton e sono decisamente agli antipodi.

Una, la donna che ha portato scompiglio a Buckingham Palace, l’altra, la moglie dell’erede al trono.

Meghan Markle

Ha fatto sicuramente parlare di sé Meghan Markle. L’attrice americana, diventata Duchessa del Sussex dopo aver sposato il principe Harry, non è certo passata inosservata tanto all’occhio della cronaca quanto a quello della moda. Fisico perfetto, esaltato da tacchi mozzafiato e un look a metà tra il sobrio e il moderno.

L’abbiamo infatti vista indossare stilosissimi tubini in occasione delle uscite per conto della Royal Family e outfit più casual adottati per la nuova vita in Canada. Anche in fatto di moda Meghan Markle ha lasciato certamente il segno.

Kate Middleton

Impossibile non citare anche l’altra donna della famiglia reale. L’amatissima Kate Middleton, la Duchessa di cambridge che ha conquistato tutti con il suo sorriso, la sua semplicità e la sua eleganza. Mai con un capello fuori posto, mai in disordine, Kate Middleton incarna perfettamente lo stereotipo della donna moderna che vive “a palazzo”. Un esempio di stile per chi ama i look sobri e senza tempo.

In politica

Anche il mondo della politica ha avuto la sua personalità femminile che ha dettato le tendenze per questo strambo 2020. C’è stato infatti chi ha battuto diversi record, sia per quanto riguarda il lato professionale, sia per quanto riguarda il lato decisamente più leggero, della moda.

Kamala Harris

Kamala Harris è stata indubbiamente una delle protagoniste di questo 2020. Passata alla storia come la prima vicepresidente, donna, di colore, ha fatto parlare di sé anche per il proprio stile. Anticonvenzionale, rispetto al dress code richiesto alle donne della Casa Bianca. Il tailleur total white di Carolina Herrera, indossato durante il primo discorso alla Nazione accanto al presidente Joe Biden, e le sue Converse All Star con tanto di spillette, sono diventati gli elementi di un outfit decisamente iconico.

Le influencer

Influencer e modelle hanno indubbiamente dettato le tendenze anche per questo 2020-21. Due in particolare si sono distinte non solo per i loro stili all’ultima moda, ma per le loro personalità molto forti, che hanno cambiato il modo di guardare la bellezza femminile, che non si ferma ai classici stereotipi voluti dalla società, ma vede le donne intraprendenti e con tratti particolari, magari anche imperfetti, che le rendono uniche.

Chiara Ferragni

Tra le personalità di spicco, anche una celebrity nostrana. Chiara Ferragni, che con la moda ha costruito un impero è sicuramente stata una personalità molto influente. Con le campagne contro il Coronavirus, insieme al marito Fedez, in cui con le sue parole ha raggiunto utenti di tutto il mondo, ha dimostrato di saper sfruttare molto bene la sua posizione da influencer. Mentre con i suoi outfit sempre impeccabili, anche durante il lockdown, ha dimostrato che ci si può sentire belle ed in ordine anche tra le mura di casa.

Armine Harutyunyan

Armine Harutyunyan ha fatto tanto parlare di sé per la sua particolare bellezza. Voluta fortemente da Gucci per la sua campagna beauty, se da una parte è stata ingiustamente vittima di body shaming, dall’altra ha contribuito ad abbattere canoni estetici fortemente radicati nella nostra società. Fuori dalle passerelle, il suo stile, è decisamente eccentrico, così come vuole la personalità spiccata di un’artista.

Le attrici

In questo 2020, uno degli stili di vita adottato è stato indubbiamente quello di “Netflix and chill”. Ciò ha permesso un vero e proprio binge watching delle serie tv del momento. Due in particolare hanno fatto tendenza in fatto di moda. In entrambi i casi, si tratta di mixare due opposti: il retrò che si mescola al moderno, una cultura che si unisce all’altra, creando in entrambi i casi combinazioni esplosive.

Lily Collins

Lily Collins o Emily Cooper? La prima è reale, la seconda è un personaggio fittizio interpretato dalla prima per la serie tv trasmessa da Netflix, Emily in Paris. La bellezza acqua e sapone di Lily Collins unita allo stile impeccabile di Emily Cooper che reinterpreta la moda francese con gli occhi di un’americana, ha creato un mix decisamente vincente.

Anya Taylor-Joy

La bellissima Anya Taylor-Joy ne La Regina degli Scacchi, serie Netflix ispirata al romanzo di Walter Travis, indossa outfit che richiamano la moda glamour anni ’50-’60. Trucco, acconciature, geometrie e stampe pop art vanno a completare uno stile che sembra essere tornato alla ribalta, reinterpretato dalla moda moderna.

Per le più giovani

Anche le più giovani hanno avuto una celebrity a cui ispirarsi. In questo caso non si tratta solo di una rivoluzione generazionale nel campo della moda, ma nel campo della musica. Una ragazza in particolare ha voluto mettere in risalto la propria bravura, facendo passare in secondo piano il proprio fisico. Ha adottato uno stile particolare, dando il via all’abbattimento di quei fastidiosi stereotipi che volevano le ragazze trattate già come donne adulte.

Billie Eilish

Felpe oversize, pantaloni larghi e sneakers, il tutto completato da colori fluo. Billie Eilish con il suo stile eccentrico ha “influenzato” molte coetanee. Un po’ retrowave, un po’ trap, i look della giovane cantante sono inconfondibili.