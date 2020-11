Kamala Harris è entrata nella storia per essere la prima vicepresidente donna, di colore, della Casa Bianca. Già questo basterebbe per sottolineare il suo carattere tenace, ma Kamala lo fa anche seguendo regole di stile del tutto personali. Sapevate, per esempio, che la Harris ha fatto tutta la campagna politica indossando le Converse All Stars?

Pensate sia una frivolezza? Eppure il look con cui scegliamo di presentarci è il nostro primo biglietto da visita, è ciò che descrive al meglio il nostro carattere a chi, ancora, deve conoscerci e questo Kamala Harris sembra averlo capito proprio bene.

Andiamo a conoscerla meglio, analizzando il suo stile.

Kamala Harris stile

Kamala Harris sembra saperlo, si può essere belle e femminili anche con le Converse All Stars ai piedi. Le sceglie a collo alto, bianche e le abbina a un blazer con fantasia. Poi come tocco finale aggiunge le perle. Perle come orecchini, come braccialetto e come collana. Un look ordinato che è un connubio tra uno stile casual e uno più elegante.

Durante la sua personale corsa alla Casa Bianca in qualità di vicepresidente, Kamala indossa anche delle Converse All Stars nere, decisamente non convenzionali per la posizione che ricopre. La Harris sembra sapere anche che, con il look giusto, si può comunicare anche tutta la propria intraprendenza, tutta la voglia di percorrere questa strada tutt’altro che semplice.

Durante la campagna elettorale, le Converse All Stars sono diventate un segno distintivo di Kamala Harris, che le sceglie anche per un raduno in Florida. Questa volta però, applica delle spille colorate contro il razzismo.

Il total white come omaggio alle donne

Per il primo discorso alla Nazione, accanto al presidente Joe Biden, Kamala Harris ha sorpreso tutti con uno stile certamente elegante, ma che non mancava di certo di personalità. Ha scelto di indossare un tailleur total white, firmato Carolina Herrera. Sotto, una camicetta in seta, con un fiocco come decorazione, un paio di pump, ma con un tacco più confortevole ed infine orecchini in perle.

Lo stile total white scelto dalla Herrera non sembra essere un caso, ma sottolinea il suo impegno per i diritti delle donne.

Lo stesso colore venne infatti scelto da Geraldine Ferraro, la prima donna a candidarsi alla carica di vicepresidente nel 1984. Hilary Clinton invece, utilizzò il bianco nei momenti più cruciali della sua campagna, ben quattro anni fa. Il bianco fu nuovamente scelto come colore a febbraio, da tutte le donne democratiche alla Camera, per celebrare i 100 anni del voto femminile, approvato il 26 agosto 1920.

Kamala Harris: la femminilità del blazer

Durante un suo comizio elettorale in Texas, Kamala Harris non ha avuto paura di accostare il blu al nero. Un abbinamento decisamente borderline, secondo i dettami della moda, ma che risulta vincente se scelto nel modo giusto. La Harris abbina infatti un blazer blu acceso quanto basta per distinguersi dal paio di jeans neri e spezza il tutto con una t-shirt bianca e le sue immancabili Converse All Stars, anche queste bianche. Anche con questo stile casual, non mancano le perle a dare quel tocco in più.

Insieme alle scarpe da tennis, anche il blazer sembra essere uno degli indumenti preferiti dalla Harris. In tinta unita o in fantasia, sembra prediligerli al classico tubino spesso riservato alle donne della Casa Bianca.