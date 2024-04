Face taping, il segreto di bellezza per una pelle sempre giovane: cos'è, come funziona e come applicarlo.

I segni dell’età sono i più grandi nemici delle donne. Eliminarli definitivamente è impossibile, considerando che si tratta di un fenomeno inevitabilmente legato al trascorrere del tempo. Tuttavia, esistono rimedi semplici ed efficaci per ritardarne la comparsa o ridurli. Uno tra questi è il face taping. Sei curiosa di saperne di più? Scopriamo insieme tutti i dettagli: cos’è, come funziona e come applicarlo.

Face taping: cos’è e come funziona

Forse ne avrete sentito parlare su social come Instagram o Tik Tok: il face taping, infatti, è una nuova frontiera dei trattamenti estetici anti-età che sta letteralmente spopolando ovunque. Si tratta di una pratica che prevede l’applicazione di piccoli cerotti sulla pelle del viso per stimolare il naturale processo di ringiovanimento cutaneo. Questi cerotti, posizionati strategicamente, aiutano a sostenere i muscoli facciali e a ridurre la tensione cutanea, riducendo così la comparsa di linee sottili e rughe. L’azione del face taping si basa sull’idea di supportare i muscoli facciali nella loro posizione naturale, contrastando l’effetto della gravità e delle espressioni ripetute nel tempo. Applicando i cerotti regolarmente, si può favorire il rilassamento muscolare e migliorare l’elasticità della pelle, ottenendo un effetto lifting visibile e duraturo.

Face taping: come applicarlo

Ma come applicarlo? Il face taping va effettuato sulla pelle pulita, correttamente detersa e asciutta. A questo punto, si passa direttamente all’applicazione dei cerotti. Ti basterà posizionarli seguendo le linee guida, assicurandoti che siano ben aderenti ma non troppo stretti per non compromettere la circolazione sanguigna. Solitamente si consiglia di effettuare il face taping alla sera e di tenere in posa i cerotti tra le 8 e le 10 ore mentre si dorme. Questo trattamento è particolarmente indicato per le pelli mature con segni evidenti di invecchiamento. E’ valido anche sulle pelli spente perché, la stimolazione dell’apparato circolatorio e linfatico, fa apparire l’incarnato più disteso, luminoso e compatto. Non solo. E’ un ottimo alleato anche per le pelli segnate da imperfezioni, come le cicatrici da acne. Ricorda di rimuovere delicatamente i cerotti, facendo attenzione a non irritare la pelle, e di idratare bene il viso dopo ogni utilizzo per mantenere l’elasticità e la salute cutanea. Per ottenere risultati efficaci e duraturi nel tempo, si consiglia di applicare i cerotti per almeno 1 settimana o 10 giorni consecutivi. Prima di iniziare questo trattamento, assicurati di consultare un professionista. Non perdere tempo, prova subito! Seguendo questi semplici passaggi e mantenendo una routine costante, potrai regalare alla tua pelle un aspetto luminoso e radiante.

