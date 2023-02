Loki 2: trama e cast della serie tv Marvel

Per tutti gli appassionati della Marvel Cinematic Universe… l’attesa è finalmente finita!. Tom Hiddleston tornerà presto ad interpretare il ruolo del celebre Dio dell’Inganno. Al momento non è ancora stata svelata la data ufficiale d’uscita. I nuovi episodi dovrebbero debuttare nell’estate 2023 su Disney Plus.

L’annuncio della seconda stagione

La nuova stagione è stata rivelata direttamente sui titoli di coda del finale della prima. Durante l’ultimo episodio della prima stagione, sullo schermo appare la tradizionale scena post-credits, che inquadra un fascicolo della TVA con il nome di Loki. Nello stesso momento, una mano imprime un timbro rosso sul foglio con scritto: «Loki tornerà nella Stagione 2».

Che dire, un annuncio davvero originale ma non del tutto inaspettato. Secondo quanto affermato da Nate Moore, vicepresidente della produzione dei Marvel Studios, la serie è stata pensata fin da subito per avere un seguito.

«Penso ci sia molto da raccontare di irriverente, intelligente e speciale su Loki. Inoltre, la serie si presta ad avere più stagioni piuttosto che essere qualcosa di una tantum»

La trama di Loki 2

La prima stagione termina con Loki all’interno di una nuova dimensione dominata da Kang il Conquistatore. Il personaggio vuole ritirarsi e lasciare la custodia del tempo a Sylvie e Loki. Tuttavia, la donna non gli crede e decide di ucciderlo.

Ma Kang il Conquistatore li aveva avvertiti. Se avrebbero ucciso lui, sarebbero arrivate numerose sue varianti dagli altri universi in cerca di vendetta. Dunque, cosa ci riserverà la seconda stagione? Nuove entusiasmanti avventure e soprattutto nuovi nemici da sconfiggere!.

Il cast

Immancabile ovviamente Tom Hiddleston, nelle vesti di Loki da ormai 10 anni. Attore britannico noto anche per il ruolo di Francis Scott Fitzgeranld nel film del 2011 “Midnight in Paris” e di James Conrad nel film del 2017 “Kong: Skull Island”.

Accanto a lui Sylvie, interpretata da Sophia di Martino. Insieme ai due grandi protagonisti ritroveremo anche Owen Wilson, in Mobium M. Mobius. Completano il cast Gugu Mbatha-Raw, Jonathan Majors, Wumni Mosaku, Richard E.Grant e Sasha Lane. Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, nella seconda stagione ci sarà spazio anche per due new entry: Rafael Casal e Ke Huy Quan.

Il Dio Dell’Inganno: il cattivo più amato dagli spettatori

Loki, creato da Sten Lee e Jack Kirby, è comparso per la prima volta nel fumetto americano “Journay inyo Mistery” del 1962 della Atlas Comics. Ispirato all’omonima mitologia norrena, Loki è il figlio adottivo di Odino e fratellastro di Thor. È dotato di grandi poteri magici: può creare illusioni, cambiare forma e aspetto.

Nell’universo cinematografico Marvel, invece, appare per la prima volta nel film “Thor” del 2011. Torna poi in “Thor: The Dark World” del 2013 e “Thor: Ragnarok” del 2017. Lo vediamo anche nel 2018 in “Avengers: Infinity War” e nel 2019 in “Avengers Endgame“. Nonostante la sua anima da cattivo, Loki è riuscito a conquistare il cuore di milioni di spettatori. La curiosità è davvero tanta. Non ci resta che aspettare per vederlo nella seconda stagione della serie tv a lui dedicata!.