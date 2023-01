Il catalogo di Disney Plus si arricchisce di tante nuove uscite durante il mese di febbraio 2023. Usciranno tantissimi nuovi titoli di film e serie tv che terranno i telespettatori incollati allo schermo.

Le nuove uscite di Disney Plus



Le piattaforme di streaming continuano ad aggiornare i loro cataloghi, con tante nuove uscite.

Una delle più amate è sicuramente Disney Plus, usata sia dai grandi che dai più piccini. Il mese di febbraio 2023 sarà ricco di nuove sorprese per tutti gli abbonati, che potranno scoprire presto nuovi titoli di film e serie tv davvero da non perdere. Sono tante le uscite presenti durante il secondo mese di questo nuovo anno ricco di sorprese, da Black Panther alla Famiglia Proud, passando per The Great North a Fleishman a pezzi.

Nuove stagioni stanno per arrivare, con tante nuove sorprese assolutamente da non perdere. Scopriamo insieme la lista delle nuove uscite su Disney Plus a febbraio.

Disney Plus: le uscite di febbraio 2023

Scopriamo insieme la lista delle uscite di febbraio 2023 su Disney Plus: