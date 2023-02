Ancora non si hanno dichiarazioni ufficiali sul destino della serie fantasy Lockwood & Co: uscita il 27 gennaio 2023, la prima stagione ha ottenuto numerosi consensi dal pubblico, ma ciò non conferma una seconda stagione, per ora.

La serie fantasy Lockwood & Co ha riscosso un grande successo su Netflix, tanto da fare domandare ai fan se ci possa essere o meno un seguito. La serie supernatural per ragazzi ha attirato subito l’attenzione del suo giovane pubblico e gli ascolti sono stati numerosissimi.

Lockwood & Co 2 ci sarà? Scopriamo qualcosa in più sul destino della serie.

Ci sarà una seconda stagione per Lockwood & Co?

Le aspettative sono altissime e i fan vorrebbero avere già la certezza di un secondo capitolo. Tuttavia, attualmente Lockwood & Co non è stata ancora rinnovata. Probabilmente Netflix sta valutando tutta una serie di elementi prima di potere dare la certezza di un seguito o meno: gli ascolti, i budget, le effettive reazioni da parte del pubblico.

Insomma, per quanto ancora non ci sia l’ufficialità, i fan non perdono la speranza. Viene da sé che in caso di rinnovo, molto probabilmente si parla di tempi relativamente lontani: 2024 come minimo.

Di che cosa parla Lockwood & Co? La trama della serie fantasy

La prima stagione di Lockwood & Co è ambientata in una Londra invasa dagli spettri, in stile Ghostbusters e racconta le avventure di una serie di cacciatori di fantasmi adolescenti, pronti a sconfiggere le inquietanti presenze.

Non ci sono adulti nell’organizzazione; l’agenzia è unicamente formata da giovani ragazzi ed è totalmente senza fini commerciali. Dentro il gruppo troviamo Anthony Lockwood, George e Lucy (nuova recluta che possiede importanti poteri). Nel corso degli episodi i tre giovani si ritroveranno a risolvere un giallo che cambierà tutto il corso della storia.

Se mai ci dovesse essere un secondo capitolo della serie, si partirà senza ombra di dubbio dagli esiti degli ultimi avvenimenti.

Il cast di Lockwood & Co

Se mai ci dovesse essere un rinnovo di stagione, con altissima probabilità il pubblico avrà modo di rivedere sullo schermo i tre protagonisti, interpretati rispettivamente da:

Ruby Stokes : Lucy Carlyle;

: Lucy Carlyle; Cameron Chapman : Anthony Lockwood;

: Anthony Lockwood; Ali Hadji-Heshmati: George Karim

Lockwood & Co, uscita il 27 gennaio 2023 su Netflix, conta un totale di 8 episodi. Il pubblico non ha potuto fare a meno di affezionarsi alla storia e ai protagonisti della serie, motivo per il quale la domanda su un’eventuale seconda stagione è sorta spontaneamente.

La serie fantasy si ispira ai romanzi di Jonathan Stroud, che ha fatto uscire ben 5 volumi: che questo sia un indizio di un continuo? Chissà, lo scopriremo solo attendendo gli aggiornamenti di Netflix. Sta proprio alla piattaforma, infatti, valutare ogni singolo dettaglio prima di buttarsi in una nuova avventura. Ricordiamo che non è la prima volta che Netflix sceglie di bloccare la produzione di alcuni contenuti e, per quanto la serie Lockwood & Co sia stata apprezzata, sono sempre gli ascolti a proferire l’ultima parola: ne vale la pena o si tratta di un rischio troppo alto? Sono valutazioni da fare a mente lucida, perciò ci aspettiamo o una conferma in senso positivo o, nel peggiore dei casi, uno stop alla produzione. Per i registi rimane comunque l’orgoglio per il risultato ottenuto con la prima stagione: al resto saranno date risposte più avanti, perciò aspettiamo.