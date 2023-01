Lockwood & Co è una nuova serie britannica originale di Netflix, ricca di grandi colpi di scena. Ambientata in una Londra pericolosa e soprannaturale, questa serie si basa sui libri scritti da Jonathan Stroud.

Lockwood & Co arriva su Netflix

L’anno nuovo è appena iniziato, ma il catalogo di Netflix è pronto a diventare ogni giorno più ricco, grazie alle uscite di numerosi titoli di film, serie tv e documentari che sicuramente riusciranno a tenere i telespettatori incollati al piccolo schermo.

Tra i tanti nuovi titoli in uscita nel mese di gennaio 2023, troviamo anche Lockwood & Co. Si tratta di una nuova serie britannica originale di Netflix, di genere thriller poliziesco, con tante sfumature soprannaturali, che porta sul piccolo schermo l’omonima serie di libri che è stata scritta dall’autore Jonathan Stroud. La serie è scritta e diretta da Joe Cornish per Netflix ed è composta da otto episodi, con la produzione di Complete Fiction.

Una serie che sicuramente avrà successo, perché trasporterà i telespettatori in un viaggio imperdibile in una Londra davvero molto pericolosa e soprannaturale, resa tale dalla presenza degli spiriti.

Lockwoos & Co è una serie tratta dall’omonima saga di libri, che è stata adattata per il piccolo schermo da Joe Cornish, regista di Attack the Block. La saga letteraria di Jonathan Stroud è composta da cinque romanzi, il primo pubblicato nel 2013 e l’ultimo pubblicato nel 2017.

Joe Cornish ha diretto questi otto episodi della serie con William McGregor, di His Dark Materials, e Catherine Morshead, di Pennyworth e Downtown Abbey. Jonathan Stroud, l’autore, Joy Wilkinson, di Doctor Who, Ed Hime, di Doctor How, Kara Smith, di The Baby, e Joe Cornish sono gli sceneggiatori della serie.

Lockwood & Co: la trama della serie tv di Netflix

Lockwood & Co è una serie che parla di un mondo infestato dai fantasmi e dagli spiriti, in cui tre adolescenti uniscono le loro forze e si trasformano in investigatori del paranormale, rischiando tutto quel poco che hanno per sventare quello che è a tutti gli effetti un complotto diabolico. La trama è particolarmente intricata e surreale, perché parla di un mondo soprannaturale, dove il potere più grande e più importante è affidato a degli adolescenti. Tutta la storia si svolge a Londra, dove giovani cacciatori di fantasmi con un grande talento affrontano ogni notte delle pericolosissime battaglie contro degli spiriti letali. Gli unici a poter vedere e combattere contro gli spiriti sono i ragazzini, che entrano a far parte di agenzie di investigazione del paranormale che vengono gestite dagli adulti. Tra le tante agenzie presenti, ne esiste una sopra le righe, che rompe tutti gli schemi. Si tratta di una piccola startup senza obiettivi commerciali e senza la supervisione da parte degli adulti. È gestita da due adolescenti e da una ragazza che è appena arrivata e che possiede delle abilità psichiche davvero incredibili. Un trio decisamente insolito, che sarà destinato a svelare il grande mistero che cambierà completamente il corso di tutta la storia. Una serie che terrà tutti con il fiato sospeso.