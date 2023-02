Netflix blocca la condivisione di password e account

Dopo una lunga attesa, il momento fatidico è arrivato: Netflix sta ufficialmente iniziando a mettere in atto lo stop alla condivisione delle password e degli account. Ciò significa che non sarà più possibile condividere un account se non all’interno del proprio nucleo di abbonati: ma come farà Netflix a bloccare questa condivisione? Facciamo chiarezza.

Il blocco della condivisione da parte di Netflix: come funziona

Il Centro Assistenza di Netflix fa sapere che l’azienda sfrutterà i dati di ogni utente, soprattutto l’indirizzo IP: il motivo? Accertarsi che non ci sia in atto una condivisione di password.

D’ora in avanti non sarà più concesso in alcun modo la condivisione gratuita di un account Netflix con uno o più soggetti esterni al proprio nucleo domestico.

Quando si parla di nucleo domestico, dunque, si fa riferimento a quel gruppo di persone che vive nella stessa posizione insieme al titolare dell’account.

Per scoprire tutte queste informazioni, Netflix raccoglierà indirizzo IP e ID dei vari dispositivi coinvolti e osserverà le varie attività degli stessi, per capire se televisione, computer e/o smartphone sono connessi alla posizione principale.

Per dimostrare di appartenere tutti allo stesso nucleo domestico, bisognerà collegarsi tramite la rete WIFI della posizione principale almeno una volta ogni 31 giorni.

Per controllare che questo avvenga e che tutto sia a posto, basterà accedere al proprio account e verificare i dispositivi collegati. Eventualmente, è bene ricordarlo, tali dispositivi possono essere rimossi dalla lista.

Nel caso in cui ci dovesse essere un dispositivo collegato sconosciuto, in primis bisognerà rimuoverlo e, successivamente, bisognerà modificare la password e selezionare la voce Esci dall’account su tutti i dispositivi. Netflix, dal canto suo, può bloccare la visione del dispositivo di chi è esterno al nucleo domestico: come fare, in tale caso?

La soluzione è in realtà molto semplice: l’account estraneo dovrà registrare un nuovo account. Inoltre, se per caso ci si trova in viaggio, si può richiedere un codice temporaneo per accedere alla piattaforma della durata di 7 giorni.

Che cosa succede a chi non fa parte del nucleo domestico?

Ora la domanda sorge spontanea: se non faccio parte del nucleo domestico, che cosa devo fare? A quanto pare Netflix richiede di uscire e di trasferire il proprio profilo a un nuovo account, pagando ovviamente un nuovo piano tariffario.

I piani disponibili in tal caso, sono:

Piano base con pubblicità : 5,49 % al mese;

: 5,49 % al mese; Piano base : 7,99 % al mese;

: 7,99 % al mese; Piano Standard : 12,99 € al mese;

: 12,99 € al mese; Piano Premium: 17,99 € al mese

Netflix offre la possibilità di cambiare e/o disdire la tipologia di abbonamento in ogni momento. Non sarà inoltre addebitata in automatico la quota nel caso in cui un account sia estraneo al nucleo domestico.

Attraverso il trasferimento del proprio profilo si diventa automaticamente titolari del nuovo account e tutta la cronologia del vecchio account non andrà persa. Il nuovo account, dunque, potrà godere della lista di elementi salvati, di suggerimenti e di preferiti.

Si tratta di una novità abbastanza sconvolgente e stando ai primi commenti, pare che molte persone non la stiano prendendo proprio bene. Che cosa succederà a Netflix?