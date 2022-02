“Lea – Un nuovo giorno” è pronta al debutto. Le prime due puntate verranno infatti trasmesse su Rai 1 a partire dalla prima serata di martedì 8 gennaio 2022. Ecco alcune anticipazioni in attesa di poterla finalmente guardare in tv.

“Lea – Un nuovo giorno”, tutte le anticipazioni

La nuova fiction targata Rai racconta appunto le vicende che girano attorno a Lea, un’infermiera specializzata che ritorna in servizio nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara dopo una lunga aspettativa presa dopo la perdita del bimbo che portava in grembo, un triste avvenimento molto difficile da superare e che ha anche portato alla rottura del suo matrimonio. Nello stesso momento e nello stesso ospedale rientra anche Marco, l’ex marito che adesso è anche il nuovo primario.

Nel frattempo Lea stringe un legame con Arturo, un musicista molto affascinante e padre di una delle piccole pazienti dell’ospedale.

Già dalla seconda puntata inoltre, vedremo Lea alle prese con un caso molto delicato che riguarda un bambino russo adottato da una coppia di Ferrara e abbandonato dai genitori dopo che questi avevano scoperto la grave malattia da cui è affetto. Il piccolo ha bisogno del padre biologico per fare degli esami e Lea, con l’aiuto di Arturo riesce a rintracciarlo.

Quante sono le puntate e dove si potrà vedere

“Lea – Un nuovo giorno” è composta da otto episodi suddivisi in quattro serate. Va da se che per ogni serata la Rai trasmetterà due episodi della serie.

Come abbiamo già detto all’inizio dell’articolo la serie tv verrà trasmessa su Rai 1 ma tutte le puntate si potranno recuperare anche su RaiPlay, la fornitissima piattaforma streaming della rete.

Il cast

I due protagonisti principali di “Lea – Un nuovo giorno” sono Lea Castelli, interpretata da Anna Valle e Marco Colomba, interpretato invece da Giorgio Pasotti.

Accanto a loro ci saranno anche Arturo Minerva che ha il volto di Mehmet Günsür e Pietro Verna che è invece interpretato da Primo Reggiani. Ci saranno poi anche Anna Galgano interpretata da Eleonora Giovanardi e Rosa Nibbi che invece è interpretata da Daniela Morozzi.