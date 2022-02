“Lea – Un nuovo giorno” la fiction di stampo medico, debutta l’8 febbraio 2022. Nel cast insieme ad Anna Valle e Giorgio Pasotti spicca anche il nome di Primo Reggiani. Curiosi di sapere qualcosa in più sull’attore? In questo articolo abbiamo raccolto alcune informazioni sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Primo Reggiani

Primo Reggiani è nato a Roma il 5 novembre del 1985 ed è quindi del segno dello Scorpione. Non sappiamo molto sulla sua vita privata e sulla sua infanzia se non che fin da piccolo Primo cresce immerso nel mondo della recitazione.

Se il cognome dell’attore suona famigliare ai più appassionati dell’arte della cinematografia infatti, è perché Primo è il figlio di Aldo Reggiani, amatissimo attore e doppiatore scomparso nel 2013 e noto per aver recitato ne “La freccia nera”, accanto a Loretta Goggi.

La madre di Primo Reggiani è invece Caterina Costantini, anche lei attrice.

L’esordio e la carriera nel mondo del cinema e della fiction

Primo Reggiani debutta molto giovane accanto ad Ambra Angiolini in “Favola” film del 1996 destinato alla televisione per la regia di Fabrizio De Angelis.

Nel ’98 invece esordisce sul grande schermo con “L’ultimo capodanno” di Marco Risi. Nei primi anni 2000 recita anche nel film “Melissa P.” tratto dal libro “100 colpi di spazzola prima di andare a dormire” scritto da Melissa Panarello.

Successivamente appare anche in “R.I.S. Roma – Delitti imperfetti”, serie tv su Canale 5 per cui interpreta il sottotenente Emiliano Cecchi e nel 2010 recita anche lui per Gabriele Muccino nel suo celebre film “Baciami ancora” accanto ad attori del calibro di Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria. Nel cast c’è anche Giorgio Pasotti, con cui Primo Reggiani reciterà più avanti nella serie tv “Lea – Un nuovo giorno”.

Il successo grazie a “Grandi domani”

Il prodotto che ha portato Primo Reggiani sulla cresta dell’onda nei primi anni Duemila, precisamente nel 2005, è sicuramente “Grandi domani”, serie tv in onda su Italia 1 prodotta da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.

La serie per cui è letteralmente impazzita un’intera generazione di ragazzine e ragazzini racconta le vicende di alcuni ragazzi in una scuola di talenti ed è stata creata sulla falsa riga della serie tv spagnola “Paso adelante”, che ha occupato i pomeriggi degli adolescenti italiani dal 2002 al 2005.

Vita privata

Idolo delle ragazzine dei primi anni 2000, Primo Reggiani è stato uno dei protagonisti della cronaca rosa di quegli anni insieme all’attrice e collega Martina Stella, con cui ha avuto una relazione dal 2008 al 2011. Dal 2014 al 2016 ha invece avuto una relazione con Costanza Caracciolo, ex velina di Striscia la Notizia oggi moglie dell’ex calciatore Christian Vieri.

Nel settembre 2021 Primo Reggiani è diventato papà per la prima volta. Dall’unione con l’attuale compagna Federica Pacchiarotti è nato infatti il piccolo Domenico. Sulla vita privata della giovane coppia non si hanno però altre informazioni, sembra infatti condurre una vita molto riservata.