Laura Pausini ha messo a tacere le voci in circolazione in merito a una sua presunta antipatia verso Mika e Alessandro Cattelan, che saranno insieme a lei i conduttori dell’Eurovision Song Contest.

Laura Pausini su Mika e Cattelan

Attraverso i social Laura Pausini ha messo ancora una volta a tacere le voci riguardanti una presunta antipatia tra lei, Mika e Cattelan.

In diretta radio infatti, Cattelan si sarebbe lasciato sfuggire che lui, la cantante e il collega avrebbero una chat privata dove però Mika “non risponderebbe mai”. La frase è stata condivisa da alcuni fan dei social, che si sono chiesti se ci fossero dei conti in sospeso tra il cantante e i suoi due colleghi. A fare chiarezza ci ha pensato Laura Pausini, che in merito alla vicenda ha scritto:

“Ahahahahhaahah ma lui è in tour! Niente, non ce la fanno a capire che tutti noi ci adoriamo e vogliono per forza farci litigare.

Invidiosi!”

Laura Pausini e la presunta lite con Cattelan

Di recente si è sparsa la voce che Laura Pausini e Alessandro Cattelan avessero avuto una discussione perché la cantante avrebbe preteso “troppi cambi d’abito” per la sua partecipazione all’Eurovision. I due vip hanno smentito la notizia e sembra che tra loro tutto proceda per il meglio e molti, tra i fan, non vedono l’ora di assistere a questa nuova edizione dello show (che, lo scorso anno, ha visto trionfare i Maneskin).

Quest’anno a rappresentare l’Italia saranno presenti Blanco e Mahmood (con Brividi) e Achille Lauro.