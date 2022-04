Laura Pausini ha rotto il silenzio in merito alle voci in circolazione riguardanti le sue presunte “tensioni” con Alessandro Cattelan.

Laura Pausini: le tensioni con Cattelan

Aria tesa tra Laura Pausini e Alessandro Cattelan? I due sono stati scelti insieme a Mika per condurre l’Eurovision Song Contest ma da subito si è sparsa la voce che tra la cantante e il celebre ex conduttore di X Factor ci fossero state delle tensioni per via di alcune “differenze di trattamento”.

“Gira voce che avrebbe chiesto ben dodici cambi di abito e la possibilità di esibirsi poco prima della proclamazione del vincitore“, era la voce circolata in merito a Laura Pausini e che avrebbe infastidito il conduttore tv. Sulla questione è intervenuta la stessa cantante, che ha smentito la vicenda affermando: “Si dice che non c’è un buon clima tra me e Cattelan… Capisco le chiacchiere, ma ho accettato perché ci sono lui e Mika.

Ho detto no ad alcuni talent all’estero perché non mi piaceva il cast”, ha precisato Laura Pausini.

L’Eurovision 2022

Quest’anno l’Eurovision Song Contest si svolgerà il 10, il 12 e il 14 maggio a Torino e in tanti tra i fan dell’evento sono in attesa di sapere chi sarà il vincitore di questa edizione. Un anno fa a conquistare la vittoria erano stati gli italiani Maneskin, mentre quest’anno a fronteggiarsi sul palco dell’Eurovision per l’Italia ci saranno Mahmood, Blanco e Achille Lauro (che ha vinto al concorso Una canzone per San Marino, non senza attirarsi contro le polemiche).