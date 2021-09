Laura Barriales si è destraggiata tra numerosi programmi su piccolo e grande schermo. Da presentatrice itinerante ad opinionista fino a speaker radiofonica e molto altro ancora. Scopriamo la sua storia dagli esordi ad oggi.

Chi è Laura Barriales

Laura Barriales, nata a León il 18 settembre 1982, è un’attrice spagnola.

Da molto giovane inizia a lavorare come modella facendosi conoscere con campagne note quali quella per Vodafone, Kiko e brand di moda. Dopo questo periodo di gavetta riesce ad esordire in televisione in Italia nel 2006 con “I raccomandati”, show condotto a fianco di Carlo Conti, Pamela Camassa e Natalia Bush.

Segue poi la conduzione di “CD: Live Estate” insieme a Daniele Interrante e di “Oltremoda” come inviata speciale. Prende poi parte al programma di Ale e Franz “Buona la prima” in cui interpreta la vicina di casa dal nome Laura.

Le viene successivamente assegnata una rubrica e diventa valletta di “Controcampo -Diritto di replica” in onda sulla Mediaset. Non abbandona però il team Rai con cui collabora per il programma “Scorie”, condotto a fianco di Nicola Savino e “Venice Music awards” con Amadeus.

Laura Barriales e i progetti in televisione

Con il nuovo decennio la presentatrice decide di sperimentare anche come attrice e così dopo aver ottenuto una parte nel film “Maschi contro femmine” inizia a recitare come protagonista per la serie Rai “Capri”. Prosegue la conduzione attraverso programmi come “DivinAmalfi” insieme a Savino Zaba o “Notti mondiali” in cui commenta i mondiali di calcio.

Collabora poi nuovamente con Carlo Conti, questa volta come concorrente del programma “Lasciami cantare!”. Partecipa poi a “L’isola dei famosi” come opinionista a fianco di Nicola Savino, conduttore della nona edizione. Presenta successivamente “Italia Coast2Coast” a fianco del Trio Medusa per pochi episodi data la chiusura anticipata del programma. Oltre al ruolo di conduttrice in tv decide di assumere quello di speaker radiofonica a fianco di Max Giusti nel programma “Radio 2 SuperMax”.

Laura Barriales tra ruoli d’onore e vita privata

Come si è già potuto dedurre Laura ha partecipato a numerosi programmi sportivi, per questo non stupisce che le sia stato assegnato il titolo di madrina della Juventus, nonchè presentatrice di JTV. Non sono mancate proteste da parte dei bianconeri per via di un presunto sostegno da parte della conduttrice nei confronti del Napoli.

Per quanto riguarda la sua vita privata invece è nota a tutti la sua storia con Fabio Cattaneo, l’imprenditore che diventa sua marito nel 2017. Dall’amore tra i due nasce un anno dopo Melania, la loro prima bambina, seguita tre anni dopo dal fratellino Romeo.