Molte volte personaggi televisivi in radio non funzionano. Come allo stesso modo chi impara a muoversi in radio, poi si trova in difficoltà davanti alle telecamere. Chi riesce a fare entrambe le cose è un genio della comunicazione, come Nicola Savino.

Chi è Nicola Savino

Nicola Savino (Lucca, 14 novembre 1967) è un conduttore radiofonico e televisivo non che spesso autore dei programmi stessi. Cresce con il padre ingegnere e madre farmacista alla periferia di Milano.

Si avvicina al mondo radiofonico lavorando per un emittente locale, Radio Sandonato mentre lavora in discoteca. Nel 1989 però mentre si propone per diverse radio maggiori ottiene risposta da Radio Deejay dove inizia a curare il programma “W Radio Deejay”condotto da Marco Baldini e Fiorello.

L’arrivo del successo in radio

Nel 1996 ottiene il suo programma a Radio Deejay con l’ormai veterano dell’emittente, Linus. Insieme conducono “Deejay chiama Italia” in cui nascono frequenti scambi in cui Savino, in vesti di “uomo della strada”, racconta il suo parere su fatti quotidiani riscuotendo grandissimo successo.

Gli ascolti portati all’emittente gli permettono di ottenere il ruolo di co-conduttore ufficiale del programma e partecipare anche a “Ciao belli” in cui partecipa in vesti di imitatore di personaggi dello spettacolo.

Nel 2006 ottiene un programma tutto per sè dal nome “Rio” che tratta di musica degli anni ottanta.

Il debutto in televisione e al cinema

Per molti anni il ruolo di Savino in televisione è stato nascosto, in quanto come autore di programmi come il Festivalbar, Le Iene o Zelig non si vedeva fisicamente nel piccolo schermo, nonostante il ruolo di conduttore non tarda ad arrivare.

Tra il 2003 e il 2009 presenzia su Rai2 per tutte le domenica “Quelli che il calcio”, con la conduttrice Simona Ventura.

Nel 2010 conduce con Juliana Morerira “Matricole & Meteore” su Italia 1 mentre conduce anche “Colorado Cafè” con Rossella Brescia e Dj Angelo.

Il successo come conduttore cresce e nel 2011 gli viene affidata la conduzione de “L’isola dei famosi” che si conferma per l’anno successivo con la collaborazione di Vladimir Luxuria. Tra gli altri programmi che lo vedono protagonista ci sono “Le iene” condotto prima con Alessia Marcuzzi e poi con Ilary Blasi su Italia 1. Nella sua intensa carriera non mancano alcuni ruoli al cinema come in “Agente matrimoniale” o in “Mi fido di te”. Ha lavorato inoltre come doppiatore per i cartoni “Happy Feet 2”, “Zootropolis” e “Peter Rabbit”.