Con un cast ricco di nuovi talenti e attori che si riconfermano, La vita bugiarda degli adulti è la metafora perfetta di chi si sta ancora cercando e non si riesce a trovare, in una città che è così colma di storie e di caricature ma che, allo stesso tempo, è vuota di ogni riposta.

Con la regia di Edoardo De Angelis, La vita bugiarda degli adulti è la serie Netflix italiana più attesa dell’inverno.

Una Napoli piena di contraddizioni

Il 12 maggio 2020 esce su YouTube il primo teaser della serie La vita bugiarda degli adulti. Nel video annuncio, Emma Marrone legge un passaggio tratto dall’omonimo libro di Elena Ferrante dove la protagonista del romanzo racconta di come si senta “scivolare” da anni, da quando il padre abbandonò la casa di famiglia, una gelida mattinata invernale.

Con il teaser, Netflix conferma che la serie è in produzione e i fan de L’amica geniale esultano, pronti ad immergersi in un’altra magica storia napoletana della Ferrante. È, infatti, Napoli una dei protagonisti di questo nuovo prodotto Netflix, che insieme alla protagonista, Giovanna, sarà raccontata nelle sue innumerevoli sfaccettature, come, ad esempio, la Napoli di sopra, dall’apparenza fine e ricercata, o la Napoli di sotto, così rude e veemente.

Le salite e le discese della città campana saranno le metafore dell’adolescenza complessa e imprevedibile di Giovanna, che si sentirà persa nel passaggio dall’idilliaca infanzia alla pruriginosa adolescenza. Punto fermo in questa confusione di identità e priorità, sarà la figura della zia Vittoria, che, come un pastore, la guiderà nelle strade piene di storia di Napoli e dei suoi personaggi. Giovanna crescerà nelle salite e nelle discese della sua estistenza, incontrerà un mondo irregolare e senza censure come quello del sesso e vi si immergerà con una maturità appena imparata.

Il cast de La vita bugiarda degli adulti

Giordana Marengo (Giovanna)

Valeria Golino (Vittoria)

Alessandro Preziosi (Andrea)

Pina Turco (Nella)

Rossella Gamba (Angela)

Azzurra Mennella (Ida)

Raffaella Rea (Coastanza)

Biagio Forestieri (Mariano)

Susy Del Giudice (Margherita)

Giuseppe Brunetti (Corrado)

Maria Vera Ratti (Giuliana)

Gianluca Spagnoli (Tonino)

Adriano Pantaleo (Rosario)

Giovanni Buselli (Roberto)

Ad affrontare il delicato personaggio che è la giovane Giovanna, spetterà ad un’esordiente Giovanna Marengo che si interfaccia con il suo alter ego, la zia Vittoria, interpretata dalla pluripremiata attrice napoletana Valeria Golino. Il ruolo dei genitori della protagonista Giovanna spettano a Pina Turco (moglie del regista Edoardo De Angelis) per la madre Nella e ad Alessandro Preziosi (reduce dai film Bla Bla Baby di Fausto Brizzi e La cura di Francesco Patierno) per il padre Andrea. Nel cast troviamo, inoltre, Azzurra Mennella, nei panni di Ida, e Rossella Gamba, nel ruolo di Angela, che interpretano due sorelle, entrambe amiche della protagonista Giovanna. Nei sei episodi de La vita bugiarda degli adulti appariranno anche Biagio Forestieri (Mariano), Raffaella Rea (Costanza), Maria Vera Ratti (Giuliana), Susy Del Giudice (Margherita), Giuseppe Brunetti (Corrado), Gianluca Spagnoli (Tonino), Giovanni Buselli (Roberto) e Adriano Pantaleo (Rosario).

Insomma, una serie che ha tutte le carte in regola per sorprenderci e regalarci una narrazione cruda ma al contempo incantevole e ricca. È importante vedere come, dopo il successo de L’amica geniale distribuito da Rai e HBO, Netflix punti su un altro prodotto italiano e lo ritenga meritevole e con tutte le caratteristiche per svoltare all’estero.