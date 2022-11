Netflix propone un nuovo contenuto ispirato a uno dei romanzi di Elena Ferrante: il titolo è La vita bugiarda degli adulti e arriverà sulla piattaforma nel 2023.

L’annuncio dell’adattamento cinematografico era arrivato già nel 2021, ma la notizia è stata resa certa a ottobre 2022: scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

La vita bugiarda degli adulti: quando arriva la serie su Netflix?

Il nuovo progetto di Netflix La vita bugiarda degli adulti, ispirato all’omonimo romanzo della grande Elena Ferrante uscirà sulla piattaforma nel 2023. In particolare, il 23 ottobre 2022 è stata diffusa la data ufficiale del lancio della serie-tv, che sarà, segnatelo sul calendario, il 4 gennaio 2023.

La trama della serie ispirata al romanzo di Elena Ferrante

La storia de La vita bugiarda degli adulti ruota intorno al passaggio di una giovane ragazza, Giovanna, dalla fase dell’infanzia a quella dell’adolescenza.

Siamo in Italia e sono gli anni ’90 e Giovanna sta attraversando un periodo della sua vita fatto di alti e bassi; il suo rendimento a scuola è altalenante, proprio come il suo umore, in preda ai cambiamenti e alle nuove sensazioni. Proprio a causa di questo suo cambiamento, Giovanna inizia a essere paragonata dal padre alla zia Vittoria, una figura misteriosa appartenente alla loro famiglia.

Mossa dalla curiosità del paragone fatto dal padre, Giovanna vuole conoscere zia Vittoria, tanto da spingere il padre a organizzare un incontro tra la due: Giovanna resterà particolarmente colpita dalla donna e proverà un incredibile fascino nei suoi confronti, tanto da avvicinarsi molto a lei e a instaurare un bel rapporto.

Tuttavia, come accade nella maggior parte delle storie, non può essere sempre tutto rosa e fiori; sarà infatti proprio zia Vittoria a rivelare alla giovane ragazza alcuni retroscena nascosti e impensabili sulla sua famiglia: che cosa scoprirà Giovanna? E come cambierà la sua vita famigliare?

Il cast de La vita bugiarda degli adulti

Il cast della nuova serie Netflix è composto da spiccate personalità del mondo del cinema:

Giordana Merengo (Giovanna, la protagonista della storia)

Valeria Golino (Zia Vittoria)

Alessandro Preziosi (Andrea, padre di Giovanna)

Pina Turco (Nella, madre di Giovanna)

Rossella Gamba (Angela, migliore amica di Giovanna)

Azzurra Menella (Ida, sorella minore di Angela)

Susy del Giudice (Margherita)

Biagio Forestieri (Mariano, marito di Costanza)

Raffaella Rea (Costanza, madre di Angela e Ida e amante di Andrea)

Giuseppe Brunetti

Maria Vera Ratti

Gianluca Spgnoli

Adriano Pantaleo

Giovanni Buselli

La vita bugiarda degli adulti sbarca dunque su Netflix e per accedere alla visione della nuova serie sarà sufficiente sottoscrivere uno degli abbonamenti messi a disposizione dalla piattaforma.

La vita bugiarda degli adulti, la nuova serie tratta dall’ultimo romanzo di Elena Ferrante e diretta da Edoardo De Angelis arriva, solo su Netflix, dal 4 gennaio 2023.

Così Netflix ha annunciato la notizia sui suoi profili social, mandando i fan dell’autrice de L’amica geniale in totale visibilio. Finalmente i personaggi del romanzo prenderanno vita e avranno una voce tutta loro: l’attesa si fa sentire ma, come ha detto qualcuno, è proprio questa ad aumentare il desiderio.