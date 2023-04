Il sogno del mondo diventerà realtà. Harry Potter diventerà una serie-tv in sette stagioni, proprio come sette sono i libri di J.K Rowling

Forse il sogno sta per diventare realtà. Li sentite i fan della saga di Harry Potter urlare dalla felicità? A quanto pare la notizia è ufficiale: il noto film sul mago più famoso e amato del mondo diventerà una serie-tv. Dopo una catena infinita di voci, la notizia pare essere ufficiale e Warner Bros sarebbe molto vicina all’accordo.

Harry Potter presto sarà una serie-tv: tutto quello che c’è da sapere

Il remake seriale della saga magica più amata al mondo sta per arrivare. Harry Potter diventerà a tutti gli effetti una serie-tv. Facendo affidamento sulle varie dichiarazioni circolanti sul web pare che Warner Bros. Discovery sarebbe vicina a un accordo per la realizzazione di una serie basata proprio sui libri della saga di Harry Potter. L’accordo sarebbe avvenuto tra Warner Bros, proprietaria di HBO, e la nota autrice dei libri, J.K Rowling.

Ancora ovviamente non si conoscono i dettagli più profondi della questione, ma l’idea c’è e il sogno presto sarà realtà, per l’incredibile gioia delle centinaia di milioni di fan del film.

Sicuramente non mancherà la presenza della nota scrittrice, che però a quanto pare non avrà un ruolo attivo e non sarà lei la produttrice della serie.

Quando uscirà la nuova serie di Harry Potter? Opinioni e previsioni

La nuova serie-tv reboot arriverà sicuramente in esclusiva mondiale su HBO Max ma, come bene si può immaginare, ancora non si conosce la data ufficiale di uscita. Sicuramente, però, la serie non arriverà prima del 2025. Considerando il lavoro che si cela dietro la messa in produzione di una serie-tv, è normale pensare che le tempistiche saranno particolarmente lunghe.

Harry Potter diventa una serie-tv: quante stagioni ci saranno?

La Warner Bros ha pensato a lungo alla costruzione della serie-tv ispirata alla storia di Harry Potter. Dopo un’attenta analisi e un lungo brainstorming, la soluzione: la serie-tv reboot di Harry Potter conterà ben 7 stagioni, rispettando esattamente il numero di libri scritti da J.K Rowling.

Quanti episodi avrà la serie-tv di Harry Potter?

Per ora si parla di ipotesi e di previsioni, ma si presume che ogni stagione potrebbe contenere circa 8 episodi. Si attendono ovviamente aggiornamenti a riguardo.

Harry Potter la serie-tv: chi c’è nel cast?

Ovviamente parlare già di cast ufficiale è qualcosa di sostanzialmente impossibile. In generale, però, l’idea della serie-tv sarebbe quella di proporre un reboot a tutti gli effetti. Ci si immagina dunque che nel cast compariranno Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, lanciati nelle sale cinematografiche nel lontano 2001. La presenza dei tre protagonisti sarebbe per i fan qualcosa di incredibilmente emozionante, quindi l’attesa è già altissima.

Alcune indiscrezioni parlano di un grande aggiornamento previsto per il prossimo 12 aprile 2023. In tale data, infatti, ci sarà una sia una grande presentazione con gli investitori, sia il possibile annuncio di Warner Bros. Discovery per la fusione tra le sue piattaforme HBO Max e Discovery+.

Insomma, Harry Potter diventerà una serie-tv reboot, ma bisognerà pazientare ancora un po’ prima di scoprire nuovi dettagli. Stay tuned!