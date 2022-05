Elettra Lamborghini sta tornando e, come sempre, sta riuscendo a far parlare di sè. La ricca ereditiera, dopo le esperienze musicali e la visita alla propria statua al museo delle cere ad Amsterdam, sta per tornare protagonista di un nuovo programma televisivo.

Elettra Lamborghini, il nuovo programma televisivo che la vedrà protagonista

La bella Elettra, infatti, comparirà, accompagnata dai simpatici PanPers, su ‘Only Fun – Comico Show‘, un programma divertente in stile Colorado o Zelig, che esordirà in chiaro giovedì 19 maggio sul Nove e in prima serata. La prima puntata è già da ora disponibile su Discovery+. Tra i protagonisti davvero molti volti noti: Maurizio Battista, Alessandro Bianchi, Giovanni Cacioppo, Dario Cassini, Francesco Cicchella, Raul Cremona, Alberto Farina, Barbara Foria, Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano, Valentina Persia, Pino e gli Anticorpi, gli Oblivion, Marta Zoboli e Gianluca De Angelis.

L’ironia sul nome del programma e la battuta di Elettra

Il nome del nuovo show ha già attirato i primi commenti incuriositi, il riferimento pare essere chiaro al famoso sito ‘Onlyfans‘. La stessa Elettra Lamborghini ha commentato la cosa facendo una battuta: “Il nome viene dal sito dove le ragazzine un po’ zocco***e postano le foto…”