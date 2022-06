La Casa di Carta: tutto sullo spin-off su Berlino

La piattaforma Netflix ha ufficializzato lo spin-off de La Casa di Carta con protagonista l’iconico personaggio di Berlino, interpretato da Pedro Alonso.

In occasione della diciotessima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Almería in Spagna, a presenziare ci furono sia il regista (e produttore) della nota serie tv spagnola, sia l’interprete di Berlino, rispettivamente Jesus Colmenar e Pedro Alonso.

Fu proprio in quell’occasione che i due, oltre ad avere ufficializzato la produzione della quinta stagione, avevano anche lanciato una notizia esplosiva per tutto il pubblico fan della serie televisiva. La notizia in questione si riferiva alla presunta realizzazione di uno spin-off de La Casa di Carta.

Le anticipazioni sullo spin-off dedicato a Berlino

Inizialmente, il produttore e regista de La Casa di Carta, aveva dichiarato che potenzialmente qualsiasi personaggio della serie poteva essere protagonista di un eventuale spin-off; una mossa studiata per non dire “troppo”? Probabile, ma i fan accaniti della famosa serie Netflix avevano capito che il personaggio protagonista non poteva che essere lui: Berlino.

I dubbi sono rimasti fino a novembre 2021, quando la piattaforma ha annunciato e confermato la realizzazione dello spin-off incentrato, appunto, sul personaggio di Berlino.

Se bene ricordate, l’iconico Berlino ha trovato la morte durante il noto finale della seconda stagione e, di conseguenza, altro non ci potrà essere se non un prequel della serie-tv. Inoltre, già durante la presentazione della prima stagione de La Casa di Carta si era parlato della possibilità di realizzare delle altre “serie” riferite ad alcuni personaggi, quindi questa ne sarebbe la prova e la conferma ufficiale.

Quando uscirà lo spin-off su Berlino

La data ufficiale dell’uscita dello spin-off su Berlino non è ancora stata presentata; sappiamo, però, che uscirà nel 2023. Sembrerebbe che l’attore Pedro Alonso sia impegnato con un altro lavoro attoriale e infatti lo stesso Netflix ancora non ha reso noti i dettagli della produzione e delle riprese.

Dovremo dunque pazientare ancora un po’ per scoprire tutta la verità sul tanto atteso spin-off che ha già conquistato – anche solo se virtualmente – il cuore di tutti i fan.

Spin-off su Berlino: episodi e personaggi

Per ora non abbiamo molte notizie riguardo il numero e la durata degli episodi del nuovo spin-off incentrato su Berlino. Tuttavia, conosciamo il nome del primissimo episodio che aprirà la stagione: Paris, mon amor vol 1.

Il protagonista, chiaramente, sarà Pedro Alonso nei panni di Andrés Fonollosa, ma rivedremo anche Diana Gomez e Patrick Criado, rispettivamente nei panni di Tatiana e Rafael. Non essendo ancora nota la dinamica dello spin-off, è difficile capire su quale parte della vita di Berlino ci si concentrerà.

Una cosa è però certa: si farà.

Dove vedere lo spin-off de La Casa di Carta con protagonista Berlino

Su questo dettaglio la sicurezza è totale: lo spin-off sarà disponibile su Netflix, proprio come tutte le stagioni de La Casa di Carta. Il progetto, infatti, rientra tra i contenuti originali di Netflix, quindi non ci saranno problemi nel trovarlo e visionarlo; vi basterà avere attivo un abbonamento.

Restiamo in attesa di maggiori informazioni e speriamo di averne al più presto!