Jennifer Lopez nella bufera: volano accuse

Jennifer Lopez, grazie ad un nuovo trend social, è finita al centro della bufera. In molti le hanno lanciato accuse ben precise, che la descrivono come un “essere umano orribile“.

Sui social, specialmente su TikTok e Twitter, c’è un nuovo trend che spinge gli utenti a raccontare le brutte esperienze vissute con i personaggi del mondo dello spettacolo.

“Raccontami quella volta che una celebrità è stata cattiva o maleducata con te“, questo è l’invito. In tanti si sono scagliati contro Jennifer Lopez, lanciandole accuse ben precise. Sembra che JLo abbia negato selfie e autografi ai fan e abbia atteggiamenti crudeli anche con le persone che lavorano per lei.

Su TikTok, un utente ha raccontato:

“Ho due storie che testimoniano quanto JLo sia un orribile essere umano. Numero uno, quando lei ha degli autisti impone loro una regola subito, non possono guardarla. Non possono ovviamente nemmeno parlarle e i suoi bagagli non possono mai toccare il terreno. Se solo una di queste cose dovesse accadere lei si assicurerà che l’autista di turno sia licenziato. Anche se dovessi guardare nello specchietto retrovisore mentre guidi, lei dirà che stai cercando di guardarla di nascosto e procederà con il farti licenziare. E io dico queste cose perché le so. Mio padre lavora per quell’azienda di autisti. Lui si rifiuta sempre di farle da autista quando lei viene in città. Questo perché sa come tratta di m***a gli autisti”.