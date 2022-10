Le voci di una presunta crisi tra i neosposi Jennifer Lopez e Ben Affleck circolate a inizio ottobre 2022, che volevano l’attore già fuori di casa, sono state smentite da una fonte vicina alla coppia.

Nessuna crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck: “Sono innamorati persi”

“Ben e Jen sono ancora nella fase della luna di miele. Sono innamorati persi l’uno dell’altra. Essere diventati marito e moglie non ha cambiato molto la loro relazione, eccetto per il fatto di averla resa ancora più solida. Stanno cercando una casa da comprare insieme e sperano di trovarne presto una che renda felici entrambi”, ha raccontato la fonte a US Weekly.

“Jen lavora duro, Ben fa il padre e aiuta i bambini”

“Jen sta lavorando duro e Ben ha assunto i compiti di un padre e aiuta i bambini. Jennifer adora il fatto che lui sia un padre così bravo e che possa sempre contare su di lui. Ben la sostiene sempre ed è andato anche a farle visita sul set. I bambini della coppia vanno d’accordo e amano trascorrere del tempo insieme come una famiglia allargata. Ben e Jen non vedono l’ora di trascorrere le feste insieme e condividere le loro tradizioni”, ha fatto sapere ancora la fonte

