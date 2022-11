Riuscire a mantenersi in forma quando si arriva ad avere 50 anni non è mai facile e lottare con i propri chili di troppo è difficile. per essere in forma, si può provare a seguire la dieta di Jennifer Lopez per conoscere tutti i suoi segreti di bellezza e come fa ad avere un fisico così smagliante. Scopriamo insieme tutti i consigli.

Dieta di Jennifer Lopez

Ha superato la soglia dei 53 anni, è mamma, ma nonostante tutto, Jennifer Lopez continua a mantenere e ad avere un fisico in grande forma. Il merito è sicuramente del suo regime alimentare e dell’attività fisica che segue. Si mantiene in forma allenandosi ogni giorno con grande sacrificio e in questo modo riesce ad avere un bellissimo corpo.

La dieta di Jennifer Lopez si basa su un regime personalizzato in base alle sue esigenze, non solo di donna imprenditrice, cantante, ma anche di mamma e di sportiva. Nonostante sia nella fase della menopausa, riesce comunque a nutrirsi in modo equilibrato e sano, oltre a restare in forma smagliante cercando di non accumulare troppi chili in eccesso.

Sicuramente il suo regime e stile di vita è molto bilanciato e fonte di ispirazione, non solo per le giovani, ma anche e soprattutto per le over 50 dal momento che riesce a mantenersi in forma splendidamente, nonostante il passare del tempo. un regime nel quale mangia un po’ di tutto, stando attenta alla qualità e quantità dei prodotti che assume.

Ovviamente, oltre all’alimentazione, Jennifer Lopez cura anche molto l’attività fisica con tantissimo sport. Dal ballo alla ginnastica passando per i pesi. Questo binomio della sana alimentazione e sport le permette di essere in forma e di apparire nel modo migliore possibile in ogni occasione.

Dieta di Jennifer Lopez: come funziona

Nella dieta di Jennifer Lopez non mancano mai prodotti e alimenti biologici che siano freschi e accertati, almeno per quanto riguarda la provenienza. Nella sua tavola non manca l’acqua naturale ce consuma ogni giorno in grande quantità e abbondanza. Consumare acqua naturale le permette di mantenere un organismo ben idratato e una pelle invidiabile.

Non rinuncia alle proteine che sono utili anche per chi come lei pratica allenamenti molto duri e intensivi. Ama moltissimo consumare carni bianche soprattutto pollo e tacchino, anche se non disdegna il manzo. Sulla tavola anche molti grassi buoni come il salmone e la frutta a guscio che consuma tra un pasto e l’altro, negli spuntini di metà mattina o merenda.

Gli ortaggi come gli spinaci e i cavolfiori, quindi le verdure a foglia crucifere, sono un contorno dei suoi piatti. Considerando anche i tanti allenamenti, non mancano nella dieta di Jennifer Lopez i carboidrati selezionandoli con una certa cura. Non mangia pasta o riso bianco, ma integrale, quinoa e farina d’avena, alimenti che hanno un basso indice glicemico.

Cerca di stare lontano dai dolci, anche se per ricorrenze speciali come i compleanni e gli anniversari, ogni tanto si concede qualche strappo alla regola. Per il resto, conduce uno stile di vita particolarmente moderato per quanto riguarda l’alimentazione, dal momento che non consuma, ormai da anni, alcolici e caffè.

Dieta di Jennifer Lopez: miglior integratore

Per riuscire a essere in forma ed emulare la dieta di Jennifer Lopez, è utile anche integrare alla propria alimentazione anche un buon supporto alimentare. Il migliore, tra i tanti in commercio, è Spirulina Ultra, una formula che, in poco tempo, aiuta a raggiungere gli obiettivi desiderati. Un prodotto a base naturale che raccomandano sia gli esperti che consumatori.

Un supporto alimentare che combina diverse proprietà e azioni: permette di velocizzare il processo metabolico andando a bruciare le calorie anche a riposo. Gli ingredienti in esso contenuti aiutano a bruciare rapidamente i grassi assunti; favorisce e stimola lo smaltimento dei carboidrati per un minor apporto calorico e placa il senso di fame.

Una formula come Spirulina Ultra è molto facile da assumere perché ne bastano una o due compresse insieme ai pasti con un bicchiere d’acqua.

Gli ingredienti di questo integratore sono naturali e quindi privi di effetti collaterali o controindicazioni: l’alga spirulina che aumenta il senso di sazietà, oltre a essere fonte di sostegno e di ricostituente per il benessere del corpo; la gymnema che migliora il metabolismo di lipidi e carboidrati diminuendo il senso di fame.

Un integratore ottimo anche per il rapporto qualità prezzo e per gli ingredienti naturali. Per questo è anche notificato dal ministero della salute come sicuro e funzionale. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Non ordinabile nei negozi o siti Internet, ma per la formula esclusiva e originale è consigliabile collegarsi qui al sito ufficiale del prodotto dove basta compilare il modulo con i propri dati e aspettare la telefonata per confermare l’ordine ed evaderlo. Si trova in offerta a 49,99€ per 4 confezioni con pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.