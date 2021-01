Jackson Pollock è stato uno degli esponenti maggiori dell’arte del XX secolo. Scopriamo la storia dell’artista che ha rivoluzionato la pittura con la tecnica dell’action painting.

Chi era Jackson Pollock

Paul Jackson Pollock (Cody, 28 gennaio 1912 – Long Island, 11 agosto 1956) è stato un pittore statunitense, considerato uno dei maggiori esponenti dell’espressionismo astratto.

Cresce con i genitori e i quattro fratelli diviso tra l’Arizona e la California. Ha un carattere difficile e questo lo porta ad essere espulso da scuola.

Entra in contatto con dei nativi americani e questa esperienza lo segna molto.

All’età di 17 anni si trasferisce a New York insieme al fratello e frequentano entrambi la scuola di Thomas Benton. Del maestro gli rimangono impresse più le tecniche che le tematiche.

L’inizio della tecnica action painting

Pollock decide di aprire un piccolo laboratorio e per farlo trova l’aiuto di Peggy Guggenheim. Qui affina la sua tecnica di pittura spontanea, appresa anche grazie a David Alfaro Siquieros, in cui fa colare sulla tela il colore.

Sono stati realizzati così alcuni dei suoi lavori degli anni quaranta come “Male and Female” e “Composition with Pouring I”.

Successivamente si dedica alla pittura su tele stese sul pavimento del suo studio attraverso la sgocciolatura. Le tecniche proposte pongono le basi del movimento artistico che prende il nome di “action painting”. Questa infatti la direzione che prende, distaccandosi completamente dall’arte figurativa e dalla tradizione classica.

Il grande successo e le sperimentazioni

Tra le sperimentazioni artistiche Jacksonn si avvicina anche alla pittura con la sabbia dei nativi americani e la pittura surrealista. A distinguere il suo pensiero c’è anche la negazione del caso. Pollock sostiene che nel creare un opera con il proprio corpo, di cui ha controllo, si possa controllare l’incontrollabile.

Intorno agli anni ’50 inizia ad ottenere grande successo e guadagnarsi anche un servizio di ben quattro pagine sulla rivista Life. La domanda di apertura dell’articolo si chiede se Pollock sia il più grande pittore vivente degli Stati Uniti. Una volta raggiunto il successo decide però di abbandonare lo stile che gli ha portato la fama, per avvicinarsi ad un colore più scuro.

