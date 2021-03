Le borse non sono mai abbastanza nel guardaroba di noi donne. Ne desideriamo sempre di nuove e belle, per di più se parliamo di quelle luxury e brandizzate. Ma quali sono le novità per la nuova stagione? Vediamo qui di seguito le it bag per la primavera estate 2021.

It bag primavera estate 2021

Ormai le borse per l’inverno sono state chiuse con cura nell’armadio e possiamo finalmente dare un caloroso benvenuto a quelle primaverili. Le tendenze per la nuova stagione sono numerose e diverse tra di loro e ci ripropongono per la maggioranza modelli già protagonisti della scorsa estate. Abbiamo delle riedizioni di alcune iconiche bag come la Cleo di Prada, già vista e rivista nel corso del 2020, ma ora rivisitata in nuove nuance primaverili.

Poi la Roman Stud by Valentino, che altro non è che l’evoluzione della borsa con borchie nata circa dieci anni fa. E ancora, la Lady D-Lite di Dior che viene rivisitata nei dettagli iconici del brand.

Ma non solo: troviamo anche aggiornate con nuovi stili e nuove influenze borse come la Baguette bag di Fendi, la denim bag di Chanel o di Dior.

Per quanto riguarda invece le forme di tendenza, bisogna assolutamente citare: la borsa a secchiello, già in voga da qualche anno, oppure le borse a mano caratterizzate da linee semplici, minimali e geometriche.

Vediamo qui di seguito tutti i trend di stagione:

Prada

Iniziamo con l’iconica Cleo di Prada, rivisitata in chiave primaverile e quindi caratterizzata da tonalità più calde, neutrali e delicate. L’ideale per tutti i giorni, sia per look eleganti e formali sia per quelli più casual. La sua forma lineare e pulita unita ad una pelle liscia e cromata la rende perfetta per prestarsi ad ogni occasione d’uso e adattarsi a diversi stili e mood. In che colore la preferite, più chiaro o il classico nero?

Valentino

La Roman Stud bag 2021 è, come detto, l’evoluzione dell’iconica bag che ormai venne presentata per la prima volta circa dieci anni fa. La borsa con le borchie, per dirla in un altro modo, ci conquista per la sua praticità e per il suo stile inconfondibile. Declinata in tonalità accese, è l’ideale per dare un tocco di colore anche ai look più sobri.

Fendi

Fendi ci propone invece per questa primavera estate diverse soluzioni, a seconda delle proprie esigenze. Dalla maxi bag all’iconica baguette fino alla borsa a rete, perfetta per l’estate. Che dire? Scegliete quella che più vi piace e il look è fatto!

La maxi bag o shopper è perfetta per il giorno, per il lavoro e per il tempo libero, perché può contenere di tutto ma essere lo stesso elegante e presentabile. Preferite invece la borsa a rete? Anche se pensata per le gite fuori porta o per le giornate di mare, si può usare tranquillamente in città, magari abbinata a look ricercati ed estrosi.

Louis Vuitton

Ma vogliamo parlare della nuova tendenza fluo della Maison francese? Non ha fatto altro che prendere delle it bag del passato, rivisitarle nella forma e nel design e connotarle di nuance più brillanti e contemporanee. Come non amare questa tinta verde fluo con logo all-over:

Bottega Veneta

Infine, arriviamo ad un’altra icona di stile degli ultimi anni, la borsa pochette con manico di Bottega Veneta. Elegante, femminile, delicata ma grintosa: la nuova proposta per la primavera estate si affina ancora di più rispetto allo scorso anno, diventando un tutt’uno con il dress.