Ancora una nuova assenza sull’Isola dei Famosi. Questa volta si tratta di Nick Luciani dei Cugini di Campagna. Il naufrago nel corso della precedente diretta era apparso con le stampelle, ma comunque presente in puntata. Questa volta a fare un nuovo chiarimento sulla situazione è stato l’inviato Alvin che ha rassicurato il pubblico da casa sulle sue condizioni di salute.

Isola dei Famosi, Nick dei Cugini di Campagna è assente: Alvin spiega il perché

L’inviato, a proposito di ciò ha dichiarato che Nick si è sottoposto ad una piccola operazione a seguito del corallo che gli si era conficcato nel piede. Ha quindi aggiunto: “L’operazione è andata benissimo. Stamattina proprio ha subito questo piccolo intervento. Qualche giorno di riposo, ma insomma il nostro Nick sta bene”. Non sembrerebbe dunque nulla di preoccupante e potremmo presto rivedere il naufrago.

Roger è rientrato in gara

La reazione della conduttrice Ilary Blasi non è si è fatta attendere e con un tono ironico e a tratti scherzoso ha osservato: “Sembra un porto di mare, vanno e vengono dall’infermeria…”. Nel frattempo ci sono buone notizie per Roger che è rientrato tra i naufraghi in gara: “Sta bene.

Può continuare il suo percorso sull’Isola..”, sono state le parole di Alvin. Insomma, arrivati a questo punto, la puntata è finalmente iniziata.