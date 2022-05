“Faremo l’Isola dei Famosi in infermeria”, sono state queste le parole di Ilary Blasi che sono arrivate nell’ultima parte della puntata andata in onda lunedì 16 maggio. Ad annunciare cosa è successo è stato l’inviato Alvin proprio nel momento clou delle nomination: Nicolas Vaporidis non era presente nel gruppo in quanto anche lui si è fatto male.

“Camminando ha urtato la radice di una mangrovia nascosta nella sabbia. Tra qualche minuto ci auguriamo possa rientrare, ma al momento è medicato perché è entrata sotto l’unghia”.

Il naufrago, come aveva preventivato Alvin è poi rientrato: “Sono andato con i piedi nudi con tutta la forza su una radice come si fa con gli spigoli e mi sono aperto il piede”.

Edoardo Tavassi su Mercedesz Henger: “Di Nicolas mi fido, di lei no”

Nei giorni scorsi avevamo visto Mercedesz ed Edoardo Tavassi particolarmente affiatati. I due tuttavia appaiono sempre più distanti. Edoardo ha preso in particolare le difese dell’amico Nicolas Vaporidis dopo che quest’ultimo ha avuto una discussione alquanto accesa con la giovane naufraga: “Di lui mi fido, di lei no”, ha affermato.

Isola dei Famosi, Mercedesz Henger si scontra con Nicolas Vaporidis

Mercedesz ha esordito affermando di essere stata derisa “ed esclusa da un gruppo che non pensavo esistesse per una nomination”.

Vaporidis di tutta risposta ha dichiarato: “Sì, ho rosicato per la nomination ed essere nominato da Carmen, da Nick e da lei mi ha fatto male. Tutto questo è sfociato in un suo accanimento nei miei confronti e non le si può dire nulla. Secondo me lei ha un atteggiamento forzato, comportarsi come una moglie dopo 5 giorni è un tantinello sospetto, si è attaccata a Edo come Carmen si attacca agli spaghetti”.

Mercedesz su Edoardo Tavassi: “Mi sono affezionata troppo velocemente”

Nel corso della sua lunga riflessione la naufraga ha ammesso di essersi affezionata troppo velocemente di Edoardo: “Mi sono affezionata troppo velocemente. La cosa sembrava reciproca, non è che sono matta”.

Infine Guendalina Tavassi ha avuto dei dubbi su Mercedesz. Si è chiesta: “Lei prima di entrare stava con una persona. Quando è entrata ha detto che si era lasciata da neanche due settimane, quindi mi sono chiesta come fa in così poco tempo a cercare subito l’amore e dire che è presa da Edoardo”.