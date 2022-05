La bravissima conduttrice televisiva Ilary Blasi, anche quest’anno al timone del noto programma di Mediaset l’Isola dei Famosi, è da sempre molto amata dalla maggioranza dei telespettatori. La conduttrice romana, pur essendo certamente molto brava nel suo lavoro, non è però esente dal commettere qualche errore, proprio come è capitato nella puntata dell’Isola andata in onda nella serata del 13 maggio.

Isola dei Famosi, la gaffe della conduttrice Ilary Blasi

Al termine della sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi si è resa protagonista di una divertente gaffe. Quando si è aperto ufficialmente il televoto tra i naufraghi, infatti, la Blasi ha iniziato come di consueto ad elencare i nomi dei naufraghi. Il pubblico aveva la possibilità di salvare uno fra Clemente Russo, Estefania, Fabrizia Santarelli, Laura Maddaloni e Licia Nunez, ma Ilary ha confuso il pugile con Carmen Russo.

In studio, Nicola Savino e Vladimir Luxuria ridono e correggono la conduttrice: “Non ‘Carmen Russo. Carmen Russo non è una naufraga. E’ a casa, sta bene e non è in Honduras.”

L’ironia dei social

La conduttrice si è accorta subito dell’errore e si corregge ridendo: “Certo, Clemente Russo, non Carmen Russo…”. Sui social network ha iniziato a circolare il video dell’errore e moltissimi fan del programma hanno commentato divertiti l’accaduto: “Ilary sei la numero uno”, “Mi sento male, iconica”, “Sei unica Ilary”.