Dopo l’avventura al GF Vip, Lulù Selassié potrebbe sbarcare anche all’Isola dei Famosi. La principessa etiope, ospite di Isola Party con il fidanzato Manuel Bortuzzo, ha parlato di una sua possibile partecipazione al reality honduregno.

Isola dei Famosi: Lulù Selassié concorrente

Ospite di Isola Party, Lulù Selassié ha confessato ad Ignazio Moser che parteciperebbe volentieri all’Isola dei Famosi come concorrente. La principessa etiope, però, ha sottolineato che non partirebbe mai in solitaria, ma soltanto in compagnia delle sorelle Jessica e Clarissa. Ha dichiarato:

“Io in Honduras? Sì magari potrei farmi una borsetta con i cocchi, una resistente all’acqua. A L’Isola dei Famosi con le mie sorelle? Sì sarebbe bello perché comunque. Certo che non sarebbe facile, perché comunque è un’esperienza molto più dura del GF Vip. Alla fine al GF vivi dentro una casa dove hai tutto e invece lì devi stare su un’isola deserta. Però avere le mie sorelle eviterebbe i momenti di tristezza e disperazione che altrimenti mi verrebbero”.

Un’Isola dei Famosi con le sorelle Selassié

Lulù ha ammesso che le sorelle Selassié all’Isola dei Famosi regalerebbero uno spettacolo divertente ai telespettatori. Ha dichiarato:

“Credo che sarebbe anche bello e in un certo senso utile per me come esperienza. Certo, ho visto che quest’anno li hanno legati con l’elastico. Come reagiremmo noi tre? All’inizio penso che ci faremmo tantissime risate perché è una cosa strana. Questo però per i primi momenti. Dopo qualche ora inizieremmo a mandarci a quel paese sicuro. Poi un conto è essere in due, ma addirittura in tre”.

Considerando che le Selassié hanno avuto problemi anche con il GF Vip, dove sono state servite e riverite, all’Isola dei Famosi farebbero davvero fatica a resistere.

Cosa porterebbe con sé? Semplice: “Il mio lucida labbra, il mio profumo preferito e una crema per il corpo. però vorrei portare anche l’eyeliner“.

La reazione di Manuel Bortuzzo

Come reagirebbe Manuel Bortuzzo se Lulù dovesse diventare una concorrente dell’Isola dei Famosi? Il nuotatore, anche lui ospite di Isola Party, ha ammesso:

“Non so quanto potrebbe resistere. L’Isola dei Famosi con le 3 Selassié sarebbe molto divertente, questo poco ma sicuro. Però sarebbe a rischio la loro salute e la loro vita. Se le legassero potrebbero attaccarsi ai capelli dopo pochi giorni. Immaginatele, una vuole fare una cosa e le altre due un’altra. Però sono certo che sarebbero super divertenti e ci farebbero ridere. E no, non sarei geloso se la mia Lu andasse all’Isola. Di base non sono geloso, ci vuole una piccola dose, quella giusta”.

L’Isola dei Famosi 2023, se gli autori del reality dovessero accettare l’autocandidatura, si prospetta imperdibile.