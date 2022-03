Usciti dalla casa del GF Vip 6, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore e sono andati a vivere nella casa che il nuotatore condivide con suo padre Franco a Roma. Attraverso i social i due hanno svelato alcuni dettagli sulla loro lovestory.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: i soprannomi

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sembrano essere più felici che mai ora che hanno potuto finalmente trascorrere del tempo insieme lontani dalle telecamere del GF Vip e sui social i due non perdono occasione per aggiornare i fan sulla loro storia d’amore e sulla loro vita privata.

Nelle ultime ore il nuotatore ha rivelato come sarebbero soliti chiamarsi in privato e come si sarebbero memorizzati in rubrica lui e la fidanzata.

Sembra infatti che Lulù abbia memorizzato il nuotatore scrivendo “Manù Babylove“, mentre lui l’avrebbe aggiunta come “Piccola mia” con un cuore viola alla fine.

La convivenza

Dopo la fine del GF Vip 6 i due avevano intenzione di trascorrere quanto più tempo insieme possibile e infatti la principessa etiope ha accettato di andare a vivere insieme al nuotatore. Il padre di Manuel Bortuzzo aveva parlato dell’eventualità di una loro prima convivenza affermando: “Sarei felice, ma secondo me prima di fare questo passo dovranno pensarci.

Tra la fine del Gf e la decisone di andare a vivere insieme ci vorrà del tempo per organizzare. Abbiamo una casa tutta nostra, possono vivere qui”. Oggi anche lui e sua moglie si sono ricreduti su Lulù Selassié e hanno affermato di essere felici della sua relazione con il loro figlio.