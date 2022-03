Un violento nubifragio ha investito la spiaggia su cui si sta svolgendo L’isola dei Famosi. Sulla questione ha rotto il silenzio Alvin.

Isola dei Famosi: diretta a rischio

Nelle ultime ora si è sparsa la voce che la diretta dell’Isola dei Famosi 2022 fosse a rischio a causa di un violento nubifragio.

Sulla questione è intervenuto Alvin, che ha fatto sapere che i naufraghi sarebbero stati messi in salvo e che l’allarme dovrebbe essere rientrato.

“La situazione qua in Honduras è di brutto tempo, quindi piove e a Cayo dove ci sono gli atolli, dove c’è l’atollo di Cayo Cochinos dove ci sono tutte le isole è ancora peggio la situazione. Quindi abbiamo messo i naufraghi in sicurezza, è tutto a posto, volevo comunicarvelo.

Stanno bene e adesso attendiamo che migliori il tempo”, ha fatto sapere Alvin.

Successivamente Alvin ha fatto sapere che l’emergenza sarebbe rientrata e ha assicurato che la diretta si svolgerà come di consueto.

Isola dei Famosi: le liti

Nelle ultime ore all’Isola dei Famosi sono scoppiate alcune violente liti tra i concorrenti. In particolare Floriana Secondi si è scagliata contro Estefania Bernal, e tra i due si è scatenato un battibecco che non sembra in procinto di placarsi.

“Mi dispiace. Potete credere alla mia parola o no. Io mi sono trovata veramente male in questo gruppo. E parlo anche di te, cara Estefania. Perché sei falsa come i soldi del Monopoli. Sei falsa pure te. Basta, grazie. Ti ho pure elogiata“, ha tuonato Floriana contro la compagna d’avventura.