Alvin oltre ad essere marito e papà, è anche un noto conduttore di programmi radio e tv italiani. Scopriamo il suo percorso all’interno del mondo dello spettacolo dagli esordi al successo.

Chi è Alvin

Alvin, nome d’arte di Alberto Bonato (Rho, 18 ottobre 1977), è un conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano.

Cresciuto nell’interland milanese debutta nel mondo della televisione nel 1998, a soli 21 anni, inaugurando la lunga stagione di successi del canale Disney Channel insieme ai colleghi Marcello Martini, Valentina Veronese e Alessandra Bertin.

Due anni dopo ottiene la conduzione su Italia 1 di “Speed”, format simile a Real TV per poi lavorare a fianco di Chiara Tortorella nel programma di musica “Rapido”, realizzato su un camper in viaggio.

Nel 2001 lavora poi per La7 con “Fluido” per poi decidere di tornare nuovamente per un periodo su Disney Channel.

Chi è Alvin: i primi programmi importanti

Uno dei programmi più noti di questi anni è “Top of the Pops” mandato in onda su Rai 2 ma che lui realizza per metà in Italia e per metà a Londra dove si reca presso gli studios inglesi a intervistare artisti di fama internazionale.

L’anno dopo inizia il tour del programma insieme a Ilary Blasi con cui gira per diverse piazze d’Italia.

In autunno conduce poi “CD:Live” con Kris&Kris, inviate da Londra con cui per altro collaborerà ancora nella famiglia di Radio 105. Il programma viene riproposto poi nei tre anni successivi con Ilary Blasi, sostituita poi da Giorgia Palmas. Presenta nel 2005 “Cornetto Free Music Live”, un programma nuovamente a tema musicale, insieme ad Ambra Angiolini. Due anni dopo viene invece affiancato da Maddalena Corvaglia per la conduzione di “Miss Muretto 2007”.

Chi è Alvin: il successo del nuovo decennio

Nel 2009 inizia ad ottenere un ruolo di grande importanza nel programma del sabato pomeriggio: Verissimo. Interviene nel talkshow di Silvia Toffanin ponendo domande al pubblico e a vari personaggi. Negli anni successivi si inserisce poi sempre di più nel mondo della produzione e realizzazione di spot pubblicitari.

Insieme a Serena Autieri conduce “Capodanno in musica” nel 2013, il programma mandato in onda su Canale 5 che vede esibizioni di Marco Mengoni per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. A distanza di due anni viene scelto come inviato de “L’isola dei famosi” andando in Honduras e curando la comunicazione con la conduttrice in studio Alessia Marcuzzi.

Tra le conduzioni note degli anni successivi si ricordano inoltre “About Love” programma condotto per poche puntate con Anna Tatangelo, “Concerto di Natale” insieme a Silvia Toffanin nel 2015, ma anche “L’isola dei famosi 11” nuovamente come inviato. L’anno dopo lascia “Verissimo” per dedicarsi alla conduzione di “Bring the Noise”, ma anche di progetti radiofonici individuali.