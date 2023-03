Tra poco più di un mese inizierà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda su Canale 5, a partire dal prossimo lunedì 17 aprile, dopo la fine del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme chi saranno i nuovi concorrenti di questa edizione.

Isola dei Famosi 2023: quando inizia

Manca pochissimo per la nuova attesissima edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality è pronto a tornare in onda con una nuova edizione tutta da scoprire. Il reality show sarà ancora una volta condotto da Ilary Blasi, reduce dal suo discusso divorzio con Francesco Totti. Ci sono stati numerose voci su questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi, tra cui la presenza di Cristina Scuccia, l’ex suo Cristina, che nel corso degli anni è riuscita ad ottenere un seguito di fan. È stato il primo nome ufficiale ad emergere in vista dell’inizio della nuova edizione, ma ora sono stati annunciati anche gli altri concorrenti, pronti a naufragare e farsi conoscere dal pubblico. L’Isola dei Famosi inizierà ufficialmente il prossimo lunedì 17 aprile, dopo la finale della lunghissima edizione del Grande Fratello Vip, e andrà in onda su Canale 5. Gli spettatori non vedono l’ora di immergersi nelle storie dei protagonisti, tra amicizie, scontri, prove da superare e possibili nuovi amori. Ma andiamo a scoprire insieme chi saranno i concorrenti di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi 2023: chi sono i concorrenti di questa edizione

L’Isola dei Famosi sta per iniziare e anche quest’anno, al timone del reality show, troveremo Ilary Blasi. Tra gli opinionisti di questa nuova edizione ci sarà una new entry, che sicuramente regalerà delle sorprese, ovvero Enrico Papi. Per il conduttore è una grande occasione per tornare in prima serata con un ruolo nuovo, accanto alla confermata Vladimir Luxuria, che sicuramente porterà la giuste dose di pepe e di polemiche, come nella precedente edizione. Secondo quanto riportato da TvBlog, l’inviato sarà ancora una volta Alvin. Si era parlato della possibile presenza di Can Yaman, ma non sarà lui l’inviato di quest’anno. La presunta lite tra Alvin e Ilary Blasi probabilmente è stata solo una montatura mediatico, almeno secondo le voci che stanno circolando.

Sono stati resi noti i nomi dei concorrenti e ci sono alcune sorprese che il pubblico non si aspettava. Oltre alla già annunciata Cristina Scuccia, ex suor Cristina, ci sono altri 16 concorrenti, alcuni decisamente inaspettati.

Il cast di quest’anno è composto da:

Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini;

Pamela Camassa;

Marco Mazzoli;

Paolo Noise;

Gianmarco Onestini;

Helena Prestes;

Fiore Argento;

Elga e Serena Enardu;

Claudia Motta;

Christopher Leoni;

Gian Maria Sainato;

Marco Predolin.

Un altro presunto concorrente, spoilerato da Davide Maggio, è Nathaly Caldonazzo. Il settimanale Nuovo ha fatto anche il nome dell’avvocato dei vip, Luca Di Carlo, ma la sua presenza è meno sicura rispetto agli altri. Con l’avvicinarsi del 17 aprile, sicuramente verranno svelati nuovi nomi, così come potranno arrivare presto conferme o smentite. Non ci resta altro da fare che attendere l’inizio di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi.