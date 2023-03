Una nuova edizione dell'Isola dei Famosi sta per prendere il via e sono 16 i concorrenti che prenderanno parte al noto reality show.

Non manca poi così tanto all’inizio della nuova edizione de l’Isola dei Famosi 2023. Come da tradizione, infatti, il reality show di Canale 5 andrà in onda a circa due settimane di distanza dalla fine del Grande Fratello Vip 7. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla nuova edizione: quali sono le novità?

Isola dei Famosi 2023: quando inizia la nuova edizione e dove vederla

L’Isola dei Famosi 2023 sta per tornare a intrattenere il grande pubblico di Mediaset. La nuova edizione, infatti, tornerà in onda da lunedì 17 aprile 2023, esattamente a due settimane di distanza dalla conclusione ufficiale del Grande Fratello Vip 7. Il reality show sarà trasmesso in prima serata e in diretta su Canale 5.

Conduttrice, opinionisti e inviato dell’Isola dei Famosi 2023

Ancora una volta ci sarà Ilary Blasi al timone dell’Isola dei Famosi. La conduttrice torna nello studio del reality show per la terza volta consecutiva e il pubblico non poteva esserne più felice. Accanto a lei, nelle vesti di opinionisti, ci saranno Enrico Papi e Vladimir Luxuria, per la prima volta insieme a ricoprire tale ruolo. Per quanto riguarda l’inviato della nuova edizione, sono state fatte diverse congetture: nel corso delle settimane, infatti, era stato fatto il nome anche di Matteo Diamante, ex gieffino ed ex “isolano” ma, a quanto pare, non è così. A quanto pare anche per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi ci sarà Alvin a ricoprire il ruolo di inviato. Si era parlato di una presunta lite tra la conduttrice e l’inviato, da sempre in realtà molto amici, ma la voce è stata superata.

Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023?

Sono 16 i concorrenti che si butteranno nell’incredibile avventura de l’Isola dei Famosi 2023. Anche quest’anno i concorrenti saranno divisi in coppie e in singoli e anche questa volta sarà riproposto il meccanismo di Playa Accoppiada e Playa Sgamada.

Di seguito i concorrenti ufficiali dell’Isola dei Famosi 2023:

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini (suo compagno);

e (suo compagno); Cristina Scuccia : conosciuta come la ex Suor Cristina di The Voice;

: conosciuta come la ex Suor Cristina di The Voice; Pamela Camassa : compagna di Filippo Bisciglia;

: compagna di Filippo Bisciglia; Marco Mazzoli : conduttore radiofonico de Lo Zoo dei 105;

: conduttore radiofonico de Lo Zoo dei 105; Paolo Noise : dj e conduttore radiofonico;

: dj e conduttore radiofonico; Gianmarco Onestini : fratello di Luca Onestini;

: fratello di Luca Onestini; Helena Prestes : modella ex concorrente di Pechino Express;

: modella ex concorrente di Pechino Express; Fiore Argento : sorella maggiore di Asia Argento;

: sorella maggiore di Asia Argento; Elga e Serena Enardu : sorelle ed ex partecipanti di Uomini & Donne;

e : sorelle ed ex partecipanti di Uomini & Donne; Christopher Leoni : attore e modello brasiliano;

: attore e modello brasiliano; Claudia Motta : rappresentante dell’Italia a Miss Mondo ed ex valletta di Tiki Taka;

: rappresentante dell’Italia a Miss Mondo ed ex valletta di Tiki Taka; Gian Maria Saianato : modello e influencer campano;

: modello e influencer campano; Marco Predolin: conduttore televisivo e radiofonico

L’Isola dei Famosi 2023 non vede l’ora di entrare nelle case delle italiane e degli italiani: non mancheranno emozioni, prove difficili, sopravvivere alla carenza di cibo e adattarsi a una situazione di vita insolita, dato il privilegio di potere vivere abitualmente in situazioni di comfort. I 16 concorrenti sanno che cosa li aspetterà e sanno che spesso non sarà semplice, ma l’avventura del reality show è anche questa.

Da lunedì 17 aprile 2023 su Canale 5 avrà inizio la nuova edizione dell’Isola dei Famosi: l’attesa è quasi completamente conclusa.