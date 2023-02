Quando inizierò la nuova edizione dell’Isola dei Famosi? Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo appuntamento e delle nuove puntate del reality show.

Isola dei Famosi 2023: la data di inizio

Lunedì 3 aprile 2023 andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip 7, iniziato lo scorso settembre.

Canale 5, a quel punto, manderà in onda un altro reality show, ovvero l’Isola dei Famosi. Mancano un paio di mesi per la nuova edizione e si è già parlato di Enrico Papi nel ruolo di opinionista, accanto a Vladimir Luxuria. Ma quando inizierà ufficialmente la nuova edizione dell’Isola dei Famosi? In rete sono circolate diverse date, ma sembra che Mediaset abbia finalmente preso una decisione definitiva. La data ufficiale è il 17 aprile 2023.

Isola dei Famosi 2023: quante puntate ci saranno?

Inizialmente si era parlato del 10 aprile, come data di inizio, ma si tratta del giorno di Pasquetta per cui si immagina che la platea televisiva sarà decisamente più bassa. Per questo è stata scelta la data del 17 aprile. L’Isola dei Famosi 2023 sarà composta da dieci puntate e per il momento non è previsto nessun raddoppio, per cui il programma condotto da Ilary Blasi, per il momento, andrà in onda solo al lunedì sera, subito dopo la quotidiana puntata di Striscia la Notizia.