Chi è Konstrakta: la cantante serba dell’Eurovision 2022

Konstrakta, pseudonimo di Ana Đurić, è una cantante serba. Rappresenterà la Serbia all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano In corpore sano. Ma scopriamo chi è Konstrakta!

Chi è Konstrakta

Konstrakta è nata ad Ignjatović il 12 ottobre 1978. Prima di passare alla carriera musicale ha avuto un background professionale in architettura.

L’artista ha iniziato a dedicarsi alla sua passione musicale a partire dal 2001, quando entrò a far parte del gruppo Mistakemitake. Nel 2007, è la co-fondatrice del gruppo Zemlja gruva, con il quale suonerà fino al 2019 anno in cui deciderà di dedicarsi al lavoro da solista. Il suo gruppo ha ottenuto tantissimo successo venendo molto apprezzati in Serbia, soprattutto grazie a due album: WTF Is Gruvlend? del 2010 e Šta stvarno želiš? del 2016.

Nel 2019, debutterà con il suo primo singolo da solista Žvake, seguito l’anno successivo da Neam šamana. Nel 2022 partecipa al Pesma za Evroviziju, evento canoro in cui si sceglie il rappresentante della Serbia all’Eurovision Song Contest 2022. Konstrakta è risultata vincitrice dell’evento e quindi la rappresentatane della Serbia con il suo brano In corpore sano.

In corpore sano, il brano di Konstrakta

Il brano eurovisivo della cantante serba, In corpore sano, è stato pubblicato l’11 febbraio 2022.

La particolarità del brano sta proprio nella lingua in cui è stata scritta la canzone. La canzone, scritta a quattro mani da Konstrakta e Milovan Bošković, è un mix di serbo e latino (la prima nella storia dell’Eurovision). Per quanto riguarda il significato della canzone, la cantante ha affermato:

Questa è una canzone sulla salute e l’atmosfera in cui viviamo, che ha posto la salute come valore più alto. Avevamo bisogno di un aspetto compulsivo durante la canzone, che abbiamo deciso sarebbe stato il lavaggio delle mani. Penso che la messa in scena possa avere un impatto, specialmente quando ti immergi nei testi. Abbiamo questa performance e i sottotitoli di tanto in tanto, quindi il pubblico dovrebbe essere in grado di connettersi.

Vita privata

Relativamente alla sua vita privata, purtroppo non ci sono notizie sicure. Nonostante sia molto attiva sui social, la cantante preferisce condividere scatti della sua carriera musicale.

Curiosità