Dopo aver trascorso le vacanze tra la Tanzania, Croazia e Cortina, Ilary Blasi è tornata a Roma e nelle ultime ore si è sottoposta a un lifting al viso.

Ilary Blasi senza filtri dopo il lifting

Ilary Blasi si è recata in una delle sue cliniche di bellezza preferite e nelle ultime ore si è sottoposta a un trattamento lifting che ha ridato luce e tonicità alla sua pelle.

Orgogliosa per il risultato ottenuto la conduttrice si è mostrata via social mentre era seduta nella sua auto e ha scritto “senza filtri”. In tanti le hanno fatto i complimenti per la sua straordinaria bellezza e hanno riempito le sue foto di like.

Ilary Blasi: la separazione

Gli ultimi mesi non sono stati particolarmente semplici per la conduttrice, che ha annunciato pubblicamente la sua separazione da Francesco Totti. I due molto presto si confronteranno con i loro legali per spartire il loro patrimonio e trovare un accordo che possa andar bene per i loro figli. Dopo l’addio a Ilary Francesco Totti si è legato a una donna di nome Noemi Bocchi e di recente ha rilasciato una controversa intervista sulla sua separazione alla moglie (che però ha preferito non replicare alle sue parole).