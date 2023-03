Il suo regno è una serie tv di genere thriller politico che ha ottenuto un grande successo su Netflix, con la sua seconda stagione. I fan si sono già chiesti se ci sarà anche un terzo capitolo.

Il suo regno 3: si farà?



La seconda stagione della serie tv Il suo regno è uscita il 22 marzo su Netflix, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio di streaming della piattaforma. Stiamo parlando di un thriller politico molto interessante e appassionante, che ha ottenuto un grande successo. Proprio per questo motivo i fan si sono già chiesti cosa ne sarà del futuro di questa serie tv e se è previsto anche un terzo capitolo. La serie tv è diretta da Marcelo Piñeyro, che è anche il creatore, e Miguel Cohan, ed è prodotta da K&S Films. In lingua originale è intitolata The Kingdom e sono state rese disponibili dal colosso dello streaming le prime due stagioni. In realtà la risposta sul futuro della serie tv è negativa per i fan, in quanto è già stato stabilito che non ci sarà un nuovo capitolo. La serie tv si conclude con la seconda stagione, ma non ci sono stati altri rinnovi. Questo thriller politico è una produzione originale Netflix. Racconta la storia di Emilio Vazquez Pena, un pastore evangelico che decide di concorrere alle presidenziali argentine in qualità di vicepresidente. La serie tv segue le disavventure di questo protagonista, interpretato da Diego Peretti, tra numerosi intrighi e complotti, che diventano ancora più pericolose quando il suo rivale alla candidatura viene assassinato e di conseguenza lui vince le elezioni, diventando il presidente dell’Argentina. L’apparenza innocente ed estremamente leale del protagonista potrebbe nascondere dei lati oscuri.

Il suo regno: come finisce?



Facciamo un passo indietro e andiamo ad approfondire il finale di questa serie tv, che non è stata rinnovata per un nuovo capitolo. È importante sottolineare, per chi non avesse ancora visto la seconda stagione, che di seguito verranno svelati diversi spoiler che riguardano il finale dell’intera serie. Il protagonista, nella seconda stagione, diventa finalmente il presidente. Mentre è occupato a gestire l’intera nazione, Emilio si ritrova anche costretto a fare i conti con l’uomo la cui morte ha reso realmente possibile la sua vittoria. Nonostante abbia in mano il potere, il protagonista ad inizio stagione viene travolto dalle violente proteste scoppiate contro il suo governo. Nel corso dei vari episodi, che nell’ultima stagione sono in tutto sei, Emilio rema contro i suoi nemici in ogni modo, mettendo anche in piedi una specie di crociata nei loro confronti. L’ultima puntata mostra il protagonista della serie mentre rinuncia ufficialmente alla carica di presidente e il nuovo governo seguire nuove direttive nella speranza di riuscire a calmare la rivolta una volta per tutte. Nell’ultima inquadratura vengono mostrati dei giovani mentre scrivono con una bomboletta spray “Tadeo Vive” in rosso. Questo è il finale ufficiale di questa serie tv, che non avrà una terza stagione, in quanto non c’è stato nessun rinnovo da parte di Netflix.