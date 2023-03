Il 22 marzo 2023 uscirà sulla piattaforma di streaming Netflix la seconda stagione di “Il suo regno“, una serie televisiva argentina di genere thriller politico con Diego Peretti. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questa attesissima seconda stagione.

Il suo regno: di cosa parla

“Il suo regno” è una serie televisiva argentina di genere thriller politico, creata dal regista Marcelo Pineyro insiema alla scrittrice e sceneggiatrice argentina Claudia Pineiro. In questa serie televisiva niente e nessuno è quello che sembra, ci sono tantissimi intrighi e colpi di scena in grado di tenere lo spettatore col fiato sospeso.

Le vicende di “Il suo regno” ruotano attorno al noto pastore televangelista Emilio Vasquez Pena che aspira a diventare Presidente della Repubblica. Proprio quando manca poco al termine della campagna elettorale succede un evento tragico, il suo rivale viene infatti assassinato e Emilio Vasquez Pena si ritrova a essere l’unico canditato per il posto di Presidente della Repubblica. Mentre si prepara ad assumere il ruolo presidenziale, Emilio cercherà di capire cosa è successo al suo rivale e quali segreti si nascondono dietro al suo omicidio, in un ambiente dove intrighi e segreti sono all’ordine del giorno.

Il suo regno 2: la trama

Dopo il successo della prima stagione, “Il suo regno” è pronto a tornare con la seconda stagione. Emilio Vasquez Pena, interpretato dall’attore, sceneggiatore ed ex psichiatra argentino Diego Peretti, è diventato quindi Presidente della Repubblica ma le cose non vanno come si era immaginato. Emilio, invece di rinunciare alla carica, cercherà di trovare nuovi alleati e un esercito di fedeli, con l’obiettivo di creare un regno del terrore. In una spietata lotta tra il bene e il male, Emilio si troverà a fare i conti con Tadeo Vasquez Pena, interpretato dall’attore argentino Peter Lanzani, il quale è diventato senza saperlo un leader populista schierato dalla parte dei giovani maltrattati, al fine di smascherare Emilio. L’obiettivo di Tadeo è quello di liberare il popolo dalla malvagità del Presidente e proverà a farlo in tutti i modi. Per scoprire se ci riuscirà non resta che aspettare il 22 marzo e iniziare a guardare la seconda stagione di “Il suo regno“.

Nel cast della serie televisiva “Il suo regno 2” oltre a Diego Peretti e Peter Lanzani, troviamo altri attori argentini, come Joaquin Furriel nei panni di Ruben Osorio, Mercedes Moran nei panni di Elena Vasquez Pena, Chino Darin nei panni di Julio Clamens, Nancy Duplaà nei panni di Roberta Candia e infine Vera Spinetta che interpreterà Ana Vasquez Pena.

Sulla piattaforma di streaming Netflix è già disponibile il trailer ufficiale della seconda stagione della serie televisiva “Il suo regno“.

Il suo regno 2: quando esce e dove vederlo

La seconda stagione della serie televisiva “Il suo regno” sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix a partire da mercoledì 22 marzo. Per usufruire del servizio di streaming è necessario possedere un abbonamento. Se ancora non lo avete, tutto quello che dovete fare è iscrivervi a Netflix e scegliere tra gli abbonamenti disponibili, da quello più economico a quello premium.