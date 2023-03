Dopo il clamoroso successo della prima stagione, sta per arrivare su Netflix la seconda stagione della serie “Il suo regno“. Disponibile dal prossimo 22 marzo sulla piattaforma streaming.

I personaggi principali della serie

Creata e diretta da Marcelo Piñeyro insieme a Claudia Piñeiro, Marcelo Piñeyro, Miguel Kohan. Protagonista della serie è l’attore, sceneggiatore ed ex psichiatra argentino Diego Peretti. Noto al pubblico soprattutto per i suoi ruoli in “Simulators“, “Not You“, “Time brave” e “Wakolda“. Accanto a lui troviamo Mercedes Morán, nelle vesti della compagna del protagonista. Peter Lanzani invece è “Tadeo”, figlio adottivo della coppia. Mentre Chino Darín interpreta l’avvocato del pastore. Infine, Joaquín Furriel interpreta Rubén Osorio, manager che gestisce la campagna elettorale.

Nella seconda stagione della serie argentina ci sarà spazio anche per numerosi nuovi personaggi interpretati da: Diego Velázquez, Julieta Cardinali, Mariana Di Girolamo, Maite Lanata, Agustín Aristarán, Juan Ingaramo e Florencia Raggi.

Il cast completo

Nancy Dupláa nei panni di Roberta Candia

nei panni di Roberta Candia Vera Spinetta nei panni di Ana Vázquez Pena

nei panni di Ana Vázquez Pena Nico García nei panni di Remigio

nei panni di Remigio Victoria Almeida nei panni di Magdalena Vázquez Pena

nei panni di Magdalena Vázquez Pena Alfonso Tort nei panni di Oscar

nei panni di Oscar Patricio Aramburu nei panni di Pablo Vázquez Pena

nei panni di Pablo Vázquez Pena Sofía Gala nei panni di Celeste

nei panni di Celeste Santiago Korovsky , ideatore della serie “ División Palermo “.

, ideatore della serie “ “. Alejandro Awada

Daniel Fanego nei panni di Sergio Zambrano Paz

nei panni di Sergio Zambrano Paz Ana Celentano

Daniel Kuzniecka nei panni di Armando Badajoz

nei panni di Armando Badajoz Uriel Nicolás Díaz nei panni di Jonathan

Le dichiarazioni del protagonista

Un intrigante storia che spazia tra politica e fede. Proprio come dichiarato dal protagonista, infatti: «La politica vive della realtà, cercando di trasformarla per viverla civilmente e con più benessere».

«Il fatto di essere guidati da qualcuno che crede che le soluzioni arrivino da un luogo molto lontano dalla realtà con una fede fanatica è una via diretta alla tragedia. Quando c’è un vuoto di potere e non c’è connessione tra il popolo e i leader c’è un’ignoranza che può essere riempita di illusioni astratte e che è pericolosa per la politica».

“Il suo regno”: dove eravamo rimasti?

La trama ruota attorno al pastore evangelista Emilio Vázquez Pena che aspira a diventare Presidente della Repubblica. Proprio quando manca poco al termine della campagna elettorale, un tragico ed inaspettato evento stravolge tutto. Il suo rivale viene infatti assassinato ed il pastore si ritrova ad essere l’unico candidato per la carica presidenziale. Mentre si prepara a diventare leader del suo paese, il pastore cercherà scoprire il colpevole del delitto.

La trama della seconda stagione

Nella seconda stagione, Emilio Vázquez Pena è finalmente diventato Presidente della Repubblica. Tuttavia, le cose non vanno come si era immaginato. Il pastore però non perde le speranza. Cercherà di trovare nuovi alleati e un esercito di fedeli, con l’obiettivo di creare un regime di terrore per riprendere il controllo del paese e della sua popolarità. Una lotta tra il bene e il male, in cui si troverà a fare i conti con Emilio Vázquez Pena. Leader populista schierato dalla parte dei giovani maltrattati, al fine di smascherare il pastore e liberare il popolo dalla malvagità. Una serie avvincente, ricca di colpi di scena, da guardare tutto d’un fiato. Non ci resta che aspettare per scoprire cosà succederà!