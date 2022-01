Dopo l’enorme successo de “Il commissario Montalbano”, ecco che Luca Zingaretti ci riprova con un altro progetto dalle atmosfere totalmente diverse. Stiamo parlando de “Il Re”, un prison drama diretto da Giuseppe Gagliardi disponibile su Sky Original a partire da marzo 2022.

Non manca molto al suo debutto ormai, ma in attesa di scoprire uno Zingaretti totalmente nuovo, non ci resta che scoprire qualche informazione in più sulla nuova serie che vede come protagonista il “fu commissario Montalbano”.

“Il Re”, la nuova prova di Luca Zingaretti

“Il commissario Montalbano” è stata una vera e propria fortuna per Luca Zingaretti che dal 1999 ha dato vita al personaggio nato dalla penna del compianto scrittore Andrea Camilleri.

Come spesso accade però, c’è il rischio che un ruolo interpretato così bene e per così tanto tempo si cucia addosso al proprio attore, impedendogli di immergersi in altre storie.

Nel tentativo di evitarlo, Luca Zingaretti prova a cimentarsi in un ruolo diametralmente opposto a quello con cui abbiamo imparato a conoscerlo. Ecco quindi di cosa parlerà la nuova particolare serie prodotta da Sky in cui lo vedremo protagonista e chi sono gli attori che insieme a lui ne prenderanno parte.

Cosa sappiamo sulla trama

Come dicevamo, “Il Re” è il nuovo prodotto Sky Original e vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista. L’attore presta il volto all’enigmatico e spietato Bruno Testori, il direttore del “San Michele” un carcere di frontiera. L’uomo è famoso per i suoi metodi non proprio ortodossi, segue infatti l’unica legge per lui possibile, ovvero la sua. O almeno lo farà fino a quando un pericolo imminente non arriverà a minacciare la stabilità della realtà che si è costruito attorno a lui, come una barricata invalicabile (o quasi), rendendolo prigioniero a sua volta.

Pare che le atmosfere della serie siano totalmente diverse da quelle più accoglienti e a tratti familiari trasmesse dalla celebre serie Rai basata su Montalbano. Ne “Il Re” prevalgono quelle crude e cupe, quasi dark, tipiche dei prison drama. Zingaretti sfida se stesso, dando vita ad un personaggio dispotico e a tratti anche crudele, che si sente al di sopra della legge.

Gli attori che fanno parte del cast

Oltre ovviamente a Luca Zingaretti, il cast vede anche la presenza di Isabella Ragonese, che abbiamo già conosciuto nei panni del pm Letizia Ruggeri nel film di Netflix basato sul caso di Yara Gambirasio. Ne “Il Re” Ragonese interpreterà un’agente della polizia carceraria del San Michele. Anna Bonaiuto sarà invece il pubblico ministero impegnato ad indagare sulla rete di illeciti e connivenze che fanno capo a Testori. Nel cast anche Barbora Bobulova che nel 2013 ha preso parte proprio alle riprese de “Il commissario Montalbano”, vestirà i panni dell’ex moglie del protagonista.

Accanto a Zingaretti in questa serie vedremo anche Giorgio Colangeli che nel 2021 è stato impegnato in due miniserie: “Speravo de morì prima” basata sulla biografia di Francesco Totti e “Chiamami ancora amore”. Per Sky Colangeli sarà il laccarino, comandante della prigione e grande amico di Bruno Testori.