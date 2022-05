Harry e Meghan Markle, su decisione della Regina Elisabetta, sono stati banditi dal balcone di Buckingham Palace per il Giubileo di Platino.

Dopo due settimane, la regina ha stilato la lista dei reali che prenderanno parte ai festeggiamenti per il Giubile di Platino. Nell’elenco non sono presenti i duchi di Sussex. L’onore di comparire al fianco della Regina spetterà ai membri che si sono distinti per il loro impegno a favore della Corona. Ci saranno Carlo, Camilla, William e Kate, con i loro tre figli. Presenti anche i Wessex, con Sophie ed Edoardo e i due figli, la principessa Anna e il marito Sir Timothy Laurence, i Kent, i Gloucester e la principessa Alexandra.

Non c’è posto per Harry e Meghan, che saranno presenti alle celebrazioni ma non sul balcone. “L’apparizione al balcone è prevista solo per gli esponenti della Royal family che sono attualmente impegnati con duties, con impegni reali, nel nome della regina” ha specificato il palazzo.

L’esclusione del principe Andrea

Tra i grandi esclusi c’è anche il principe Andrea, colpevole di aver danneggiato l’immagine della famiglia reale dopo lo scandalo Epstein-Giuffré.

Lo scorso gennaio è stato tolto da tutti i suoi incarichi ufficiali e dovrà condurre una vita ritirata a Royal Lodge, la sua residenza personale accanto al Castello di Windsor.