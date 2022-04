Il principe Harry e Meghan Markle sono tornati a Londra, dove avrebbe avuto luogo un loro incontro con la Regina Elisabetta dopo mesi di presunti dissidi e lontananza.

Meghan Markle e Harry: l’incontro con la Regina Elisabetta

Nei giorni scorsi Harry e Meghan Markle hanno fatto ritorno a Londra dopo quasi un anno d’assenza e sembra che i due abbiano avuto un colloquio privato con la Regina Elisabetta, a cui avrebbero promesso di presentare al più presto Lilibet Diana. “Devo dire che è stato fantastico rivederla, e sono certo che sarebbe stata felice di essere qui se avesse potuto”, ha dichiarato Harry una volta giunto in Olanda (dove ha presenziato agli Invictus Games).

A quanto pare la Regina Elisabetta avrebbe invitato lui e Meghan ai festeggiamenti per il Giubileo di Platino del suo regno e, anche se non faranno parte dei festeggiamenti come membri ufficiali della Royal Family, i due staranno comunque al fianco dei loro parenti più stretti, così come voluto dalla sovrana.

L’addio ai titoli nobiliari

Nel 2020 Harry e Meghan hanno detto addio ai titoli nobiliari e a seguire hanno rilasciato una controversa intervista alla CBS (da Oprah Winfrey) dove per la prima volta hanno parlato di alcuni episodi razzisti che sarebbero stati perpetrati da alcuni membri della Royal Family nei confronti del loro bambino (Archie Harrison).

La coppia ha avuto una seconda figlia, Lilibet Diana, prima bisnipote della Regina Elisabetta a essere nata su suolo Americano. In tanti si chiedono come andranno le cose tra la coppia e la Royal Family in futuro.