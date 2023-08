Harlan Coben’s Shelter: quali sono trama, cast ed uscita della nuova serie tv di Prime Video che sta per arrivare? Se volete saperne di più e conoscere tutti i dettagli di questo particolare young adult, allora questo è l’articolo perfetto per voi!

Vediamo dunque, insieme, di saperne di più su questa particolare serie, presto in onda su Prime Video, piattaforma streaming di Amazon.

Harlan Coben’s Shelter: la trama, l’uscita e il cast della serie Prime Video

Questa serie tv promette di creare suspense, e di lasciarvi incollati alle vostre poltrone. Infatti, il suo vero titolo originale è semplicemente Shelter, dall’inglese “rifugio”. Il nome Harlan Coben, invece, è quello dello scrittore dal quale la serie in questione trae proprio ispirazione.

Nel 2011 esce il romanzo che da, quindi, il nome a questo thriller: seguiranno poi altri due romanzi, al fine di creare una trilogia.

La storia vede come protagonista il giovane Mickey Bolitar: dopo la morte improvvisa di suo padre, questo giovane personaggio intraprende una nuova vita a Kasselton, una piccola località nel New Jersey. Qui si troverà molto rapidamente invischiato nella misteriosa scomparsa di una studentessa della sua scuola: la giovane Ashley Kent.

Indagando, Mickey arriverà quindi a scoprire segreti inimmaginabili all’interno di quella che, ad un occhio non attento, sembrava solo una piccola e tranquilla comunità. Con l’aiuto dei suoi amici , ossia il geniale Spoon e la dolce Ema, il protagonista riuscirà quindi a tirar via la pacifica facciata di Kasselton: in questo modo, verrà rivelato un oscuro sfondo nelle vicende, che potrebbe dare risposte a decenni di sparizioni, morti e leggende. In tutta l’oscurità che i ragazzi andranno a scoprire, sicuramente Mickey troverà un senso anche al suo complesso trascorso famigliare.

Un thriller che si mescola a temi drammatici e anche ad un genere sempre più apprezzato da giovani e giovanissimi: il cosiddetto “young adult”

La serie è in uscita per venerdì 18 agosto: Prime Video rilascerà dunque, i primi tre episodi della prima stagione. In seguito, ogni venerdì, sarà disponibile un nuovo episodio. La serie dovrebbe così concludersi il 22 settembre 2023.

Per quanto invece riguarda il cast di Harlan Coben’s Shelter, vedremo Jaden Michael nel ruolo di Mickey Bolitar, Adrian Greensmith invece sarà il suo amico ‘Spoon’, Abby Corrigan è invece la giovane Ema Winslow.

Ma sono ancora tante le curiosità ed i dettagli che possiamo scoprire circa questa serie TV.

Le opere di Coben ispirano cinema e serie TV

Coben è uno scrittore visionario, davvero prolifico: infatti, le sue storie hanno ispirato moltissimi altri film e produzioni.

Del resto, non è neppure la prima volta che le sue trame vengono adattate per il piccolo schermo. L’autore ha firmato un contratto con Netflix di recente, al fine di dar vita a ben quattordici film o serie tv basate su altrettanti suoi romanzi.

Dal 2020, e proprio su Netflix, sarebbero già usciti titoli come “The Stranger”, “The Woods”, “The Innocent”, “Gone for Good”, “Stay Close”. Inoltre, si sta anche aspettando l’uscita di Fool Me Once, altra opera omonima dello scrittore.

Un vero talento della narrativa, che ha nel cuore il genere giallo, ma che adora anche condire il tutto con del thriller.

Vi auguriamo buona visione dunque, e in attesa della prossima uscita di Harlan Coben’s Shelter, vi consigliamo di dare un’occhiata a tutti gli altri titoli già usciti in streaming.