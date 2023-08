Cruel Summer 2: quando esce in Italia su Prime Video? Che cast e che trama ci riserverà? Vediamo insieme tutti i dettagli di questa serie TV che ha conquistato la critica americana, e che è stata molto rapidamente confermata, appunto, per la seconda stagione.

Cruel Summer 2 su Prime Video: quando esce, trama e cast

Ha debuttato a giugno negli Stati Uniti, Cruel Summer 2: la nuova stagione andrà in onda in streaming su Prime Video, canale ad abbonamento di Amazon Prime. La data stabilita, in contemporanea mondiale, è l’11 agosto 2023. Ma che cos’ha di tanto speciale questa serie thriller di Freeform? Ve lo spieghiamo subito: si tratta di una serie con trama antologica. Questo significa che non c’è una storia a snodarsi in diverse stagioni, ma che ogni stagione racconta vicende diverse, e può quindi essere vista in autonomia dalle altre.

Dunque, la trama di Cruel Summer 2, prevede il triangolo di amore-amicizia di tre giovani: la storia sarà approfondita su tre linee temporali diverse. Sotto i riflettori, ci sarà il legame tra Megan, Isabella e il migliore amico di Megan, Luke. Un inquietante mistero avvolge le vite dei tre ragazzi, andandole a sconvolgere. A fare da sfondo, la splendida cornice di una città idilliaca sul lungomare del Pacifico.

Megan è una giovane programmatrice e studentessa di una famiglia semplice ed umile.

Isabella, invece, è figlia di diplomatici e sta trascorrendo un anno come studentessa in scambio con la famiglia di Megan.

E poi c’è ovviamente, Luke: il ragazzo si trova a un bivio mentre cerca di capire ancora quale sia il suo posto nel mondo. Dovrà quindi andare a scegliere tra le due ragazze.

Per quanto riguarda il cast troviamo Sadie Stanley che sarà Megan, Lexi Underwood che interpreterà Isabella, e per finire e Griffin Gluck sarà Luke. Molti attori, anche tra le protagoniste, saranno gli stessi che hanno preso parte alla prima stagione di Cruel Summer 2. A far parte del cast, poi, troviamo anche KaDee Strickland, che interpreterà la madre di Megan: la donna sarà un personaggio chiave nella vicenda, poiché pensa che ospitare Isabella aiuterà sua figlia ad aprire gli occhi verso nuove possibilità di vita, lontano dalla loro cittadina. Ma ci staremo sicuramente chiedendo: la prima stagione di Cruel Summer, di cosa narra?

Cruel Summer 1: qual è la sua trama?

Abbiamo accennato al fatto che Cruel Summer sia una produzione antologica: per questo motivo, la prima stagione vede protagonisti e vicende completamente diversi.

Nel primo capitolo infatti, conosciamo Kate, bellissima e popolare, amata da tutta la scuola. E accanto alla sua vicenda compare anche Jeanette, timida e riservata. La vicenda si snoda su tre anni, dal 1993 al 1995 compreso. Nel corso degli eventi, Kate sparirà in modo misterioso: Jeanette prenderà il suo posto, al centro dell’attenzione, proprio nella stessa scuola. La ricomparsa di Kate, però, la metterà in pessima luce, di fronte a tutto il mondo: infatti, la ragazza accuserà Jeanette di aver favorito il suo sequestro. Kate sarebbe stata in effetti rapita dal vicepreside della sua scuola, con il supporto proprio della dolce e timida nuova compagna. Ma quale sarà la verità? Vi invitiamo a scoprirlo guardando la prima stagione di Cruel Summer, attendendo l’uscita del secondo capitolo, presto disponibile.