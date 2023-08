Scopriamo insieme la data di uscita, al trama e il cast, della nuova appassionante serie tv dal titolo Mask Girl, che sta per uscire su Netflix. Un k-drama thriller che riuscirà a coinvolgere tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming.

Mask Girl su Netflix: la data di uscita

Netflix sembra voler puntare sempre di più sui k-drama, che stanno coinvolgendo moltissimo i telespettatori, con le loro trame sempre pronte a stupire e ricche di colpi di scena. A breve uscirà un nuovo k-drama di genere thriller che sicuramente riuscirà ad appassionare il pubblico, grazie alla sua intrigante trama da non perdere. Stiamo parlando della nuova serie tv dal titolo Mask Girl. Si tratta di una serie tv drammatica e di genere thriller, con toni adrenalinici e tanti colpi di scena, scritta e diretta dal regista coreano Kim Yong-Hoon. La trama sarà ricca di colpi di scena e anche ricca di misteri da svelare, che riusciranno a coinvolgere gli abbonati alla piattaforma di streaming, regalando un grande successo anche a questo k-drama, come sta accadendo per molti altri. Le serie tv e i film coreani si stanno facendo sempre più spazio su Netflix, perché il riscontro del pubblico è decisamente molto positivo, con numeri davvero molto interessanti. Questo titolo sudcoreano partirà da un incidente imprevisto, che stravolgerà ogni cosa. Un incidente destinato a cambiare completamente le carte in tavola, portando ad una serie di colpi di scena e di momenti di tensione davvero unici. Il trailer ufficiale della serie tv è già stato distribuito, fornendo qualche immagine in anteprima di quello che il pubblico vedrà nelle puntate della serie tv. Mask Girl debutterà su Netflix il prossimo 18 agosto 2023, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.



Mask Girl su Netflix: trama e cast

Di cosa parla Mask Girl? La serie tv racconta la storia di Kim Momi, una semplice impiegata particolarmente insicura del suo aspetto, che si trova coinvolta in una serie di incidenti mentre lavora come BJ, nascondendo la sua vera identità dietro ad una maschera. Con il suo volto sgraziato e il suo corpo perfetto, Momi si esalta per le attenzioni che le persone le riservano durante la notte, quando si presenta mascherata. La storia parte da un incidente imprevisto, in seguito alla quale la vita della protagonista prende una piega completamente diversa e del tutto inaspettata. Da lì inizieranno ad esserci una serie di colpi di scena davvero molto appassionanti. A dare il volto alla protagonista l’attrice Ko Hyeon-jeong mentre Ahn Jae-hong interpreta il collega di lavoro segretamente innamorato di lei. La sceneggiatura della serie vede all’opera Mae Mi a fianco di Kim Young-Hoon. L’appuntamento con questa nuova serie tv è previsto per il prossimo 18 agosto 2023.