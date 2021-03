La sua morte ha mosso gli animi di numerosi esponenti del mondo della cucina che hanno deciso di rendergli omaggio. Tra i suoi colleghi e fan Antonino Cannavacciuolo e Iginio Massari che non sono mancati il giorno del funerale. Scopriamo la storia di Gualtiero Marchesi, un grande maestro del mondo della cucina italiana.

Chi era Gualtiero Marchesi

Gualtiero Marchesi (Milano, 19 marzo 1930 – Milano, 26 dicembre 2017) è stato un cuoco e gastronomo italiano. Cresciuto in una famiglia di ristoratori e albergatori vede la strada spianata per intraprendere questa carriera. Si appassiona proprio così infatti al mondo gastronomico e tenta di individuare la sua identità culinaria.

Si trasferisce quindi, una volta conclusa la guerra, in Svizzera dove frequenta la scuola alberghiera di Lucerna e prosegue poi i suoi studi a Parigi prima di dedicarsi alla realizzazione dei suoi progetti personali.

Il successo nel mondo della cucina

Decide di aprire il suo primo ristorante a Milano nel 1977 e dopo solo un anno dall’inaugurazione porta a casa una stella Michelin. Lavora sodo al suo progetto fino ad arrivare nel 1986 ad ottenere ben tre stelle diventando il primo cuoco in Italia a ricevere tale riconoscimento.

Si dedica inoltre all’insegnamento diventando mentore di alcuni dei grandi chef a noi oggi noti tra cui Carlo Cracco e Ernst Knam. Fonda poi la Scuola Internazionale di Cucina Italiana riconosciuta come l’istituzione più autorevole del settore anche a livello internazionale. Segue la creazione della Italian Culinary Academy a New York con cui ottiene anche il Premio America dalla Fondazione Italia USA.

Vita privata e passioni personali

Nonostante i grandi riconoscimenti, nel 2008 decide di protestare contro il sistema di attribuzione delle stelle Michelin decidendo di rinunciare alle sue. La sua passione per la cucina non si interrompe, ma non è l’unica ad accompagnarlo durante il corso della sua esistenza.

Si mostra infatti spesso molto interessato all’arte ed è proprio grazie a questa sensibilità verso le diverse forme che conosce quella che sarà sua moglie. Nella vita ha infatti deciso di promettere amore eterno alla pianista e insegnante Antonietta Cassisa con cui ha due figlie, Simona e Paola.

