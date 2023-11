Le anticipazioni del Grande Fratello svelano tante novità, tra cui l’arrivo di nuovi concorrenti. Secondo quanto reso noto dal profilo Twitter “Agent Beast” nella prossima puntata del reality ci saranno molte sorprese.

Grande Fratello, in arrivo nuovi concorrenti: le anticipazioni

Ci sono ottime notizie per tutti gli appassionati del Grande Fratello. Dopo l’inaspettato addio dell’amatissima concorrente Giselda Torresan nell’ultima puntata del reality, gli autori dello show starebbero preparando una grande sorpresa per i telespettatori. Secondo un’indiscrezione diffusa dal profilo Twitter “Agent Beast”, nella prossima puntata ci saranno quattro nuovi ingressi nella Casa più spiata d’Italia. A quanto pare, si tratterebbe di due vip e due nip, ma per il momento non sono ancora arrivate conferme dai canali ufficiali della trasmissione televisiva. L’ingresso di nuovi concorrenti al Grande Fratello si è già dimostrata come una mossa decisamente azzeccata, che ha risollevato le sorti del reality Mediaset, che era in evidente difficoltà, e ha fornito agli autori e ad Alfonso Signorini un prezioso precedente da utilizzare ogni tanto. Dopo l’arrivo di Mirko Brunetti e Giampiero Mughini, i vertici del programma televisivo sembrano avere intenzione di ripetersi, puntando sull’ingresso di nuovi nomi, sorprendendo il pubblico a casa e cercando di creare sempre dinamiche nuove.



Grande Fratello, in arrivo nuovi concorrenti: l’indiscrezione

A lanciare l’indiscrezione sui nuovi ingressi è stato il profilo Twitter “Agent Beast”. “Nella prossima puntata del Grande Fratello saranno introdotti 4 nuovi concorrenti Vip e Nip. Nel corso del programma la casa ospiterà un numero che varierà tra 10 e 14 concorrenti” ha svelato in un post. Per il momento si tratta solo di una semplice indiscrezione, ma i fan della trasmissione si stanno già scatenando, divertendosi a fare supposizioni sui social network. Tra i nomi più gettonati ovviamente troviamo quelli di Greta Rossetti e Perla Vatiero. Il triangolo che si è creato con Mirko Rossetti, dopo Temptation Island, sta incuriosendo sempre di più i telespettatori, per cui viene da pensare che gli autori possano decidere di approfittare di questa situazione per muovere le acque all’interno della Casa. Un altro nome che è stato fatto è quello di Jane Alexander, attrice che avrebbe “soffiato” a Beatrice Luzzi il ruolo della cattiva marchesa Lucrezia in Elisa di Rivombrosa. Circola anche da tempo il nome della cantante Rosanna Fratello. Nella casa potrebbero anche entrare altri nip, ovvero persone sconosciute. Alfonso Signorini ha sempre specificato che questa edizione era costituita, come abbiamo visto, da personaggi famosi e non, per cui anche i nuovi ingressi nel corso delle puntate saranno di vip e nip. Questa è la caratteristica principale di questa nuova edizione mista, che sta ottenendo un discreto successo. Sicuramente i nuovi ingressi, se dovessero essere confermati, riusciranno a cambiare le dinamiche all’interno della Casa, regalando qualche grande novità ai telespettatori.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: