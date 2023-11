L’edizione invernale di “Temptation Island” è stata cancellata? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché tutti parlano di Temptation Island Winter: l’edizione è stata veramente cancellata?

Per tutta estate si era parlato di “Temptation Island Winter“, ovvero l’edizione invernale del reality dei sentimenti più seguito d’Italia. Il progetto nelle ultime ore è stato però cancellato, a dare l’annuncio è stato TvBlog, che ha annunciato in anteprima la decisione presa da Mediaset. Ma, perché questa edizione invernale del programma è stata cancellata? Innanzitutto c’è da dire che si pensava che “Temptation Island Winter” si sarebbe svolto in Italia in montagna con la neve, invece la produzione aveva pensato a una metà esotica. Inizialmente si era pensato alle Maldive poi invece la scelta era ricaduta su Egitto e Marocco. La situazione in Medio Oriente di oggi ha portato giustamente Mediaset ha decidere di cancellare il programma, vista la guerra tra Israele e Hamas. Le condizioni di sicurezza per i concorrenti e per tutta la troupe non può essere garantita in quei luoghi al momento e per questo si è deciso di cancellare questa edizione. L’ipotesi invece di girare “Temptation Island Winter” in un resort delle Maldive è stata scartata per motivi logistici, come leggiamo su FanPage. L’arcipelago è infatti troppo lontano per poter procedere alle riprese tra dicembre e gennaio, mesi nei quali la società di produzione di Maria De Filippi, Fascino, è già impegnata in tante produzioni importanti, come “Amici”, “C’è posta per te” e “Uomini e Donne”. Le tante ore di spostamento renderebbero quindi impossibile la presenza di figure importanti per la realizzazione del reality dei sentimenti. Visti tutti questi motivi si è preferito cancellare definitivamente “Temptation Island Winter“, il reality che vede diverse coppie mettersi in gioco per capire se la loro relazione è forte o se invece è arrivata al capolinea. A mettere in difficoltà i vari membri delle coppie ci pensano i tentatori e le tentatrici, inoltre, in ogni puntata, è possibile richiedere un falò anticipato per avere un confronto con il proprio partner o decidere di lasciare il programma prima della fine. Nell’ultima edizione quasi tutte le coppie alla fine si sono lasciate.

Cosa andrà in onda al posto di Temptation Island Winter?

Come abbiamo appena visto, l’edizione invernale di “Temptation Island”, che avrebbe dovuto andare in onda nei primi mesi del 2024, è stata cancellata. Cosa ci sarà al suo posto? Per colmare il vuoto Mediaset ha deciso di prolungare la durata del Grande Fratello e farlo arrivare quindi fino a marzo/ aprile 2024. Dopo di che andrà in onda una nuova edizione dell‘Isola dei Famosi, anche se ancora non ci sono conferme sulla presenza di Ilary Blasi alla conduzione del programma come nelle edizioni precedenti. Per tutti i fan del programma “Temptation Island” non resta che aspettare la prossima estate, per una nuova edizione del programma.

